Manresa Jove convoca la 4a edició del concurs de cartells d'Estiu Jove

La Regidoria dede l'ha convocat la quarta edició deld', obert a la participació de persones joves d'entre 14 i 25 anys. Aquest cartell servirà per crear tot el material de difusió de la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2023. El cartell guanyador, a més de ser la imatge de l'edició, obtindrà unL'últim dia per presentar els cartells és el 3 d'abril mitjançant el correu electrònic manresajove@ajmanresa.cat . La selecció de la proposta guanyadora tindrà dues fases: primerament un jurat configurat per professionals de les arts gràfiques i la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, de, triarà les obres finalistes i, en segon lloc, es farà unaa través del compte d'Instagram de @manresajove_ojb que es durà a terme des dels dies 11 al 18 d'abril. El cartell que aconsegueixi més m'agrada serà anunciat com a guanyador del premi el mateix dia i la seva imatge serà visible en la difusió de l'edició d'Estiu Jove 2023.Per presentar-se al concurs i conèixer elsés imprescindible llegir les bases que es poden trobar al web www.manresajove.cat . Per a més informació es pot contactar amb la regidoria de Joventut a través del correu electrònic manresajove@ajmanresa.cat , trucant al 938 771 360 o bé per WhatsApp al 676 664 142.