Montepio signa un conveni amb ARAG per donar cobertura legal a tots els seus associats

El passat divendres la companyia de defensa jurídica,, va signar un acord amb elper donar cobertura legal a les seves persones associades. Aquest nou servei inclou l'telefònica, revisió de documents i la defensa i reclamació en problemes relacionats amb l'habitatge i el consum. Totes aquestes garanties estaran actives amb efecte retroactiu des del dia 1 de gener d'aquest any.A la signatura de l'acord van assistir per part de Montepio el seu president,, el seu director,i el director d'Assegurances Montepio,. Per part d'ARAG,, delegat comercial, i, responsable de zona, que van destacar la importància de comptar amb especialistes legals per a la defensa dels drets que tenim com a ciutadans i consumidors.Aquest acord reforça l'estratègia de Montepio d'incrementar els serveis que ofereix a la seva massa social, més enllà de la tradicional defensa jurídica per accidents o gestió de sancions.