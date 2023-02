Hereu i Tortolero acompanyen Sònia Hernández en la seva presentació com a alcaldable del PSC a Navarcles

L'exalcalde de Barcelonai la portaveu del PSC,, van presentar diumenge la candidatura dea l'alcaldia de l'Ajuntament depels socialistes, en un acte que va tenir lloc al, entre veïns del municipi i alcaldes, regidors i candidats deld'altres municipis del Bages.L'acte va ser presentat perque va comparar les etapes de Navarcles a partir de quan el PSC es trobava al govern municipal i quan no hi era.L'actual regidora i portaveu del PSC a l'Ajuntament de Navarcles, va fer un diàleg amb Elia Tortolero, en què Hernández va aprofitar per explicar el seu, els companys que l'acompanyarien a la llista i per a les prioritats que, segons ella, tenia el municipi.Hernández també va aprofitar per assenyalar les "" pel govern actual d', les queixes dels veïns, la "" de l'equip de govern tripartit, "que funciona més com tres, que no pas com un de sol". En definitiva, va assenyalar que l'actual ha estat "unque ha de donar pas a un nou concepte de govern i bona gestió".El diàleg a dues bandes va donar pas a la intervenció de Jordi Hereu, actual president d'. Va fer una crida a girar pàgina a projectes impossibles per donar pas a la gestió, "la bona gestió", que atengui les necessitats dels veïns, fent certa la crida a "construir Catalunya des dels ajuntaments".Finalment, la candidata es va dirigir als presents per exposar els principals. Com conformar un equip de govern "sòlid, ben conjuntat, amb idees clares i objectius ambiciosos", un equip que deixi enrere "tot el vist en l'actual mandat".També va donar compte de la, amb les mocions, preguntes i precs presentats a cada ple municipal. En aquestes propostes, va dir, "s'han pogut veure les preocupacions i les prioritats del PSC".