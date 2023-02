La Salle S. Gol perd contra el Lluïsos de Gràcia després d'un pèssim tercer quart (60-55)

Més bàsquet

ha perdut a la pista delun partit que ha dominat des del salt inicial i que ha arribat a dominat de 12 punts, després d'unon només ha anotat quatre punts, i ha permès als graciencs atrapar-los i sentenciar-los en l'últim període.El partit ha començat molt bé per als manresans amb un parcial de 8-17 en el primer quart que els permetia tenir unper aguantar les esbrenzides dels locals. El segon quart semblava que continuaria amb laquan han aconseguit la11-23. Amb aquest marge, els visitants han gestionat l'avantatge fins arribar al descans 28-36.Ha estat tornant de vestidors quan els delhan viscut una crisi total, amb només dues cistelles,, durant tot el període, mentre que els locals, sense tampoc estar molt encertats de cara a cistella, han aconseguiti deixar un 41-40 en el marcador a falta dels minuts decisius.Tot i que els visitants han millorat en el joc en els darrers deu minuts,i no han deixat que els manresans s'acostessin en el marcador per arribar al 60-55 definitiu.Per part manresana,ha estat el màxim anotador amb 15 punts il'ha seguit amb 13. Amb aquesta derrota, La Salle se situa a la mitja taula baixa de la classificació. La propera jornada jugaran a, diumenge a 1/4 de 8 del vespre.