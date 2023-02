S'enfronta a més de 7 anys de presó per entrar a casa de la seva exparella per la finestra i agredir-la

(*) El servei de premsa de Fiscalia censura diversos punts dels escrits d'acusació, un dels quals, incomprensiblement, el de la població dels fets. Això fa que només puguem determinar que els fets van passar al Bages o als municipis del Moianès que històricament havien pertanyut a la comarca (Calders, Monistrol de Calders, Moià, L'Estany i Oló)

L'jutjarà aquest dilluns un * per a qui lademana un total dea banda d'altres penes de multa i de llibertat vigilada per un delicte continuat de, un de, un, un dei unEls fets es remunten al mes d'agost de 2017 quan elva dictar una ordre d'allunyament i no comunicació contra l'acusat respecte de la, que l'havia denunciat per una agressió al domicili que compartien.Malgrat conèixer aquestes mesures, apunta l'escrit d'acusació, l'acusat va intentaramb la víctima diverses vegades sense èxit fins que 30 de gener de 2018 es va presentar a casa seva, hi va accedir, la va, la vai li va"per a dificultar-li la respiració".Segons el mateix relat de Fiscalia, l'acusat també va clavar-li un. A banda, li vallançant-to contra la paret del bany i altres utensilis de casa.A banda de la condemna conjunta de 7 anys i 4 mesos de presó, la Fiscalia també demana que se li apliqui una multa deper la violació de domicili; se lidurant un any i un mes i estigui enels següents cinc anys després d'haver completat la pena de presó pel delicte de lesions, i una altra multa depel delicte continuat de danys. Així mateix, la Fiscalia proposa que es renovi l'respecte de la víctima durant els següents 3 anys després de sortir de presó.Pel que fa a la responsabilitat civil, Fiscalia li demana un mínim dea la víctima.