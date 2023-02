CE Manresa i Lleida Esportiu no veuen porteria en un bon migdia de futbol (0-0)

Elha viscut un bon migdia de futbol aquest diumenge entre eli el, malgrat el resultat final d'empat a zero, amb una graderia que ha tingut, amb 846 persones, gràcies, sobretot, al centenar molt llarg d'afeccionants blaus que han arribat des de. Abans de començar partit,ha estrenat paternitat ensenyant-li el terreny de joc al seu bebé.Els homes deno han pogut sumar els tres punts en un partit que ha estatpel que fa al joc, però en què els locals han tingut fins a, malgrat acabar el partit tancats en el seu camp. Com es preveia a la prèvia, els partits en què juguen els delsón de molt poques anotacions, com així ha estat.Els manresans han entrat al camp amb més domini de pilota. Així, al minut 10, papàrematava de cap una pilota franca queaturava miraculosament trepitjant la pilota amb el cos després que li hagués superat les mans. Al 23, eren els locals els que havien d'de l'àrea petita després queen l'intent de rebuig i quedessin tots dos estesos al terra.Després d'un període de domini del Lleida, al minut 34 l'àrbitre no ha xiulat unsobre Noah quan batallava una pilota dins l'àrea. A la següent jugada manresana, era el mateixquiamb una potent rematada de cap que ja es veia a la xarxa. Els darrers minuts de la primera part han estat de domini manresà, i semblava que el gol podia arribar en qualsevol moment. Però no ha estat així.Al segon període han estat els visitants que han sortit més endollats. Al minut 7,ha demostrat la seva qualitat amb unamb un bot a l'àrea petita, però que el porter manresà ha pogut blocar en dos temps. Amb el pas dels minuts, els de Ferran Costa han anat recuperat la pilota, i el joc s'ha equilibrat.Passat el quart d'hora, Javi López ha tingut dues oportunitats en. Al minut 16 xutavadel porter visitant, i un minut més tard, encara tenia una oportunitat més clara queIñaki Álvarez.A mesura que s'acostava el final del partit, els visitants han estat més incisius i han tingut les ocasions més clares de gol, amb el corresponent patiment de la graderia. Al minut 82, Óscar Pulido s'ha lluït. Al minut 89, l'àrbitre, que ha estat puntualment controvertit, hadesprés d'una segona groga molt rigorosa. Ja en temps afegit, unano ha trobat rematador visitant i, abans del xiulet final, una altra bimba que sí que ha trobat rematador ha acabat fora de la porteria de Pulido.El CE Manresa manté cinquena posició, dins de, empatat a punts amb l', que ha guanyat al camp de l'. La propera jornada, el CE Manresa es desplaçarà a(diumenge a les 5 de la tarda), que aquest diumenge ha aconseguit una sorprenent golejada, 1-4, al camp del[oticia]108066[/noticia]