Una jugada incomprensible a 4 segons per acabar tomba el Covisa Manresa contra el Barceloneta (3-4)

Les graderies deles van quedar glaçades a quatre segons per acabar el partit que eldisputava contra el, en unaper part local. Amb empat a tres gols i amb els manresans amb, es va produir un xut exterior sense sentit que va anar fora. El porter visitantva recollir la pilota i al veure la porteria local buida, va fer un llançament amb la mà. Cap jugador barceloní no hi arribaria, però un jugador local va intentar evitar el gol introduint ell mateix l'esfèricai donant la victòria a l'equip visitant. En el cas de no haber tocat la pilota el gol no s'hauria donat per vàlid, ja que cap atacant visitant va tocar la pilota i venia precedida de les mans del porter barceloní.El partit va començar. I ho va ser durant els 40 minuts amb molt bones sensacions per part dels dos equips. El Barceloneta, format de grans jugadors, va portar el pes del partit en moltes ocasions contrarestat per accions manresanes de mèrit.Va ser en una gran acció combinativa de, que, amb un xut escorat, va fer el primer gol. La resposta manresana va arribar a poc pel descans. Gran jugada col·lectiva amb finalització al segon pal d'. Amb empat a un gol, els dos equips van anar als vestidors després d'una primera part intensa i igualada.A la represa, només començar, els blanc-i-vermells van marcar el segon gol, obra de. Va ser en una acció d'estratègia a la sortida d'un corner llançat per. Poc després, l'incisiuigualava el partit amb un excepcional tret. Era un bon moment dels barcelonins que tot seguit estavellaven la pilota al pal amb un tret del mateix Juanjo. En aquests moments, els manresans es veien superats i el partit se'ls podia escapar.Tot va canviar quan una acció per la dreta de Xavi Cols amb xut exterior creuat, va ser finalitzat peral segon pal. Això era a mitjans de la segona part i aquí el Covisa Manresa va deixar passar l'oportunitat de sentenciar el partit. Ocasions clares de gol no finalitzades per ampliar el marcador i accions mal gestionades en atac varen comportar que el partit pengés d'un fil.A dos minuts per al final i amb mínim avantatge local,va optar pel joc de cinc i a la segona transició atacant,va empatar el partit sense cap oposició defensiva, lliure de marca.Amb la porteria buida visitant, els manresans no van saber gestionar el joc de possessió ni les seves opcions de gol a peus dei Manu. Va ser a quatre segons per acabar quan es va produir la jugada definitiva del quart gol barceloní amb els del Pujolet jugant amb porter jugador amb precipitació i sense cap sentit atacant.El conjunt desuma cinc derrotes consecutives sobre la pista en lliga. I el que queda no és precisament assequible. Els equips en situacions complicades a la taula comencen a sumar. i dissabte vinent li toca visitar Sabadell per jugar contra unanecessitada, i després rebre l'actual líder