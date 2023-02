Èxit de les novetats de la Fira de l'Aixada que omplen els carrers de visitants

FOTOS Fira de l'Aixada 2023 Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Previous Next

La grip aviar ha posposat el retorn de lesa l'de, però això no ha evitat que els carrers delde la ciutat bullissin d'activitat durant la primera jornada de fira, aquest dissabte, amb la tradicional dificultat perper anar d'un punt a l'altre del més extens que mai escenari recreacional.Encara que sense rapinyaires, laa la programació de l'Aixada amb actuacions de dansa, espectacles de teatre, exhibicions d'esgrima i de lluita vikinga, exposició d'armes, jocs gegants de fusta i una barca medieval. Però a banda de la recuperació de la plaça Milcentenari, la plaça Major, el parc de la Seu, la plaça Europa, el carrer del Balç, la plaça de Sant Ignasi Malalt, la plaça Gispert, la casa Amigant i la plaça Gispert han ofert, i la plana de l'Om ha reservat l'espai per alsUna de les noves propostes d'aquesta edició ha estat el, a l'esplanada de darrere de l'Ajuntament que acollirà els arxius, a través de la, que ha ofert una visió mística del món jueu medieval català, executada pel grup deAl Parc de la Seu, a l'abric de les parades que fan de talla-vents, laha muntat elper a la delícia dels visitants, mentre que la plaça Gispert s'ha omplert de, més dels que habitualment hi circulen, amb un campament i un escenari de petit format. Aquí també s'ha pogut viure una demostració de fusteria.El públic també ha seguit massivament elsde la plaça Major, L'inici de tot al migdia i L'aigua és llum a la tarda-vespre, amb nous actors de repartiment i els guions de l'any passat reajustats. Els espectacles, igual que tota la fira, que es tornaran a viure aquest diumenge, recreen primer les reclamacions dels manresans al, i després l'acord del rei amb elper a la finalització de la construcció de la Séquia.Uns seguicis, els del Rei Pere III i el bisbe Galceran Sacosta, que en aquesta edició han, sortint des del passeig de la República i arribant a la plaça Major després de passar per plana de l'Om, carrer del Born, Muralla Sant Domènec, plaça Europa, carrer del Carme i carrer Cap del Rec, el rei, i mentre que el del bisbe surt des de la plaça Gispert, i passa per plana de l'Om i carrer Sant Miquel, per arribar al destí.