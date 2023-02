L'Ibersol CB Tarragona supera el CB Navàs Viscola en un duel directe (61-67)

Més bàsquet

Un parcial de 4-11 només començar el partit ja era indicador que eltindria moltes dificultats per derrotar l'. Tot i aquest mal inici de partit, els bagencs s'han arremangat i han tancat el primer quart en taules, 20-20.Unes taules que hana l'inici del segon quart. Els de Tarragona han clavat un altre parcial,, per situar el 20-33 a falta de menys de 4 minuts per al descans. La feina de recuperació del primer quart, s'havia esfumat ambal segon quart. Encara gràcies que en els minuts que faltaven, els bagencs han pogut anotat 15 punts, però no han evitat que els del tarragonès n'anotessin 10 més per deixar un 35-43 abans d'anar aEl tercer quart ha començat millor per als interessos locals. La diferència de 8 punts es reduïa a 2 fins al 43-45, però un triple detornava a separar els visitants. La diferència s'ha anat ampliant fins arribar a l'últim quart amb els de Tarragona 10 per sobre, 48-58.Els darrers deu minuts han estat de poca anotació. A falta de 4 minuts i mig per al final, la diferència era de 13 punts, 50-63, i ha quedat en 6 al final, després que els visitants es dediquessin a, amb 14 punts i 15 rebots, ha estat el jugador més destacat del partit. El proper dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, el CB Navàs Víscola rebrà el líder, que només ha perdut un partit en lliga, precisament, contra els navassencs.