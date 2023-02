El Grup Via CB Artés arriba amb la lliçó apresa al final del partit i derrota el Vedruna Gràcia (71-74)

Una victòria per enganxar-se a la part alta

Victòria a la fi, i prou còmoda

Més bàsquet

Bon dissabte per als equips bagencs de lade, a l'espera del resultat que aconsegueixi diumenge a les 6 de la tardaa la pista dels. Els'ha tret l'espina de la dura derrota de l'última jornada contra l'IPSI per només un punt, i s'ha imposat al, un rival directe, en un patit molt lluitat, 71-73.Elha trencat una ratxa de quatre derrotes consecutives en el millor moment, contra un cuer, que a banda dels parcials dels primers minuts del partit, sempre ha mirat el marcador des de darrere.El CB Artés visitava un, el Vedruna Gràcia, amb el mateix balanç de victòries i derrotes que els bagencs, Els visitants s'han posat de seguida per davant sense grans parcials però mantenintque s'han anat consolidant fins a ser de deu punts, 8-18 al minut al minut 8. Amb petits alts i baixos la diferència s'ha mantingut per als delfins al final del primer quart, 12-22.El segon quart ha començat bé per als interessos artessencs. Un triple deposava la diferència en 13 punts, la que seria. Però a partir d'aquí, els graciencs han entrar en el partit i han retallat distàncies fins al 19-25 al minut 4. No semblava una distància preocupant, però cada vegada que els del CB Artés feien una cistella els locals responien amb una altra o amb dues. Així a falta de dos minuts per al descans ja s'havien posat a quatre punts, 26-30.deixaven el 30-34 al descans.Tornant de vestidors els locals han, i amb paciència i insistència han arribat a, 45-45 a mig quart. i fins i tot posar-se per davant, 46-46 puc després, i al final del quart, després d'alternatives i empats, 51-50.La sortida del Vegruna Gràcia a l'inici del quart definitiu ha fet tornar elsa l'equip bagenc.al minut 3. L'Artés ha reaccionat, i amb un altre triple de Portella es posava només a dos punts, 58-56 quan s'havien jugat 4 minuts.¡, i a un punt poc després, 59-58. Un altre triple, en aquest cas d', tornava les taules al marcador, 62-62 a falta de 4 minuts.A partir d'aquí l'no ha superat el punt de diferència, amb algunes empats parcials també, fins al 66-67 ja entrat en els darrers dos minuts. Una cistella dedonava tres punts de marge 66-69., amb dos tirs lliures contrarrestava la cistella local, 68-71. Els visitants feien una cistella, però el localfeia un triple i tornava a situar l', 71-72. La falta a la desesperada d'no ha fet tremolar el canell dedes de la línia de tir i la victòria marxava cap a Navàs, 71-74.Per part bagencaha estat el màxim anotador amb 17 punts, ben secundat per Eduard Mas amb 15. La propera jornada el Grup Via Artés juga a casa contra el, dissabte a 1/4 de 7 de la tarda.El CB Vilatorrada tenia aquest dissabte una bona ocasió per tallar la ratxa de quatre derrotes consecutives amb laCB Castellar al pavelló municipal de Sant Joan. I així ho ha fet. Als dels Bages els ha costat marcar distàncies en el marcador amb els del, que mai no han arribat als deu punts en els millors casos, si més no fins a la part final del tercer quart, però també és cert que, excepte les cistelles inicials, han anarA mig tercer quart, la diferència es mantenia en lafins llavors, amb els locals dominant 56-52. En aquest punt, però, els santjoanencs han aprofitat lai eldels de Castellar, per fer un parcial de 12-2 per tancar el tercer quart per sobre dels deu punts, 68-54, amb un triple final d'A l'últim quart, els de Sant Joan hanla diferència, sempre per sobre dels deu punts per emportar-se el partit 85-74.Per al CB Vilatorrada,ha anotat 20 punts i, 18. A la propera jornada, el Terra Endins CB Vilatorrada torna a jugar a casa, en aquest cas contra el. Serà dissabte a les 8 del vespre.