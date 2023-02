​L'artista Josep Barés dona a la Cova la pintura «Sant Ignasi»

Sant Ignasi de Josep Barés

L'artistaha donat ala seva obra, aquest divendres en un senzill acte a la, que ha comptat amb la presència i intervenció del director del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana (CIEI),, i del propi artista, que ha explicat el procés de creació de la pintura.Sant Ignasi és unde 114x162cm inspirada en el pas d'Ignasi per Manresa. A l'obra s'hi suggereix l'interior d'una cova. La foscor reforça la idea d'un ambient reclòs que contrasta amb la misteriosa claror zenital que il·lumina i inspira Ignasi, tot il·luminant-ne la figura i amarant de calidesa i serenor el seu entorn.Assegut damunt la pedra nua,. Mentre amb la mà esquerra subjecta un plec de papers, amb la dreta sosté la ploma. Concentrat, observa el full encara en blanc amb determinació. Els peus nus, fermament plantats a terra, i l'austeritat de la túnica suggereixen la idea de desaferrament i rebuig envers tot allò que és material i superflu.Prop del sant, a terra, hi ha representat el plat de fusta d'olivera conegut com aAquest objecte, testimoni del seu pas per Manresa, actualment es troba custodiat i exposat al vestíbul de la coveta, a la Cova de Sant Ignasi, a la qual el pintor Josep Barés ha fet donació d'aquesta pintura,, a través del director de la Casa d'Exercicis, Xavier Melloni js.