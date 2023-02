Endesa treballa per transformar Manresa en una ciutat digital

fa un pas més per a remodelar i confeccionar la xarxa elèctrica deper tal de reforçar el subministrament i deixar lesper a impulsar, així, l', aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic. El Pla biennal 2021-2022 ha comportat l'execució dea la capital del Bages amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i laa la ciutadania i a les empreses i millorar l'eficiència energètica de la ciutat.El Pla d'Inversions té com a objectiu millorar la qualitat del servei mitjançant la construcció, renovació i el manteniment de lesper tal d'acompanyar Manresa en la seva, així com fer front als nous reptes i als. Entre les accions del Pla s'inclouen la renovació i ampliació d'infraestructures i centres de transformació, així com la implementació d'. El resultat final serà una xarxa elèctrica més reforçada, més mallada i, per tant, sigui més fiable i robusta.Bàsicament, el Pla ha pivotat al voltant de la construcció, la renovació i la digitalització de la xarxa elèctrica de mitjana per a fer-la. Així, les actuacions més destacades que s'han dut a terme a Manresa aquest 2022 ha estat la substitució de gairebéper tal d'eliminar trams que havien acabat la seva vida útil, i la renovació de les, al centre de la ciutat, com a obra més emblemàtica. La companyia ha invertit més de 300.000 euros l’any 2022, i 170.000 en la primera obra del 2023, que també servirà per a incrementar lai avançar-se en preparar les infraestructures per a fer front als nous reptes de la ciutat i als usos energètics del futur.Aquest 2023 ha començat amb una primera gran obra al-encara en execució- on s'està renovant una línia elèctrica. Els treballs, que es realitzen en dues fases, són als carrers de Joan XXIII, Mossèn Jacint Verdaguer i del Pont de Vilomara. Així mateix, es continuarà amb una obra ja iniciada a finals del passat més de novembre al, a la plaça d'en Creus, a prop de la Seu, per tal de reforçar lai atendre nous subministraments. Després de treballar al carrer de les Piques, ara s'abordarà la part més complexa de l'actuació, al tram comprès entre la baixada dels Jueus i la plaça Major, on caldrà fer un important, ja que hi ha elements protegits, com l'antiga séquia.Amb aquest tipus d'intervencions, la Companyia treballa amb la finalitat de reforçar les instal·lacions davant de l'que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l', o el que és el mateix, l'augment de l'ús de l'electricitat produïda a partir d'energies renovables per tal de, la solució més eficient i rendible per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.