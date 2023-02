Les escoles de Manresa concerten 1.200 sessions del programa Esports a la Carta

Un curs més, el programa municipal de promoció esportiva en horari lectiu,, ha tornat a tenir una molt bona acollida a les escoles de la ciutat. Fins a 27 centres educatius,, han arribant a concertar 1.200 sessions entre els mesos de gener i juny d'aquest curs, sumant un global de 30.000 usuaris. L'Ajuntament dehi destina una partida anual de 40.000 euros a través de la Regidoria d'Esports.El programa té un doble objectiu. Per una banda, dona a conèixer a infants i adolescents de Manresaimplantades a la ciutat per entitats que tenen menys ressò mediàtic que per exemple el bàsquet o el futbol. De l'altra, ofereix uni educatiu al professorat d'educació física, tot garantint l'equitat educativa i l'accés a l'esport a tot l'alumnat de la ciutat mitjançant la gratuïtat del programa.Amb aquest recurs, les escoles poden sol·licitar fins un màxim de dues sessions per grup-classe de cada una de les modalitats esportives que s'ofereixen des del programa. A més, poden combinar-les com es cregui convenient. Aquestes sessions són impartides per unde la modalitat concreta i, en la majoria d'ocasions, es desenvolupen a la instal·lació de referència. Així doncs, el més habitual és que una classe faci una sortida ali allà realitzi una sessió de gimnàstica utilitzant els aparells de la salai després pugui fer una altra sessió de judo al tatami, atletisme a l'estadi, rugbi sobre la gespa del camp o posar-se un guants de beisbol i batejar.Per aquest curs s'ha ofert un total de. L'atletisme amb la col·laboració del Club Atlètic Manresa; el bàdminton amb el Club Bàdminton Bages; ball esportiu amb els clubs Royal Dance i Swing Manresa; beisbol amb el Beisbol Club Manresa; esgrima amb el Club d'Esgrima Sabre Hongarès Manresa; gimnàstica artística amb l'Egiba; gimnàstica rítmica amb el Club Rítmica Manresa; judo amb el Club Judo Esport 7 i rugbi amb el Manresa Rugby Club.