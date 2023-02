La Fundació SHE organitza dues jornades per presentar els Grups d'Ajuda Mútua a Cardona

Acte del dissabte 25 de febrer

Acte del dissabte 4 de març

La, amb el suport de Fundació "la Caixa", prepara dues sessions informatives obertes a tothom per explicar ala nova fase de l'estudi científic: elsEn aquesta fase els participants adopten un nou paper. A partir de l'abril, es formaran diferents grups, amb un lideratge distribuït o col·laboratiu, i es duran a terme sessions de recolzament i ajuda entre iguals amb l'objectiu de millorar els hàbits saludables. Els grups seran d'entre 6 i 12 participants i es podran configurar de diferents formes: per objectius de salut i edat, per pertinença a entitat o empresa o per afinitat. En aquestes dues jornades informatives parlarem més en detall sobre com unir-se o configurar un grup i en què consistiran aquestesL'acollirà el dissabte 25 de febrer a les 6 de la tarda una xerrada per a joves a càrrec de la psicòloga i sexòloga. Ella, a part de dedicar-se professionalment a la teràpia individual i de parella, assisteix a instituts d'arreu del territori per a dur a terme xerrades sobre educació sexual.També té un perfil a TikTok amb 125.000 seguidors on dona consells sobre aquesta matèria. Durant aquesta jornada parlarà d'autoestima, sexualitat, model de relacions i consentiment. Temàtiques essencials en el. El grup de música Flux complementarà les intervencions de l'Agustina amb cançons de consciència crítica relacionades amb cada afer.El dissabte 4 de març a les 6 de la tarda tindrà lloc a l'Auditori Valentí Fuster de Cardona la conferència L'art de persistir a càrrec de, doctor en biologia i professor de genètica a la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional i acadèmica es centra en la genètica del desenvolupament i la neurociència, i la seva relació amb el comportament humà, també en l'àmbit educatiu.Col·labora habitualment com a divulgador científic a Catalunya Ràdio, el diari Ara, La Vanguardia, etc. Ens presentarà L'art de persistir, una aventura meravellosa per l'interior del cervell que ens mostrarà el camí per seguiri construir, a la vegada, una societat millor. L'acte finalitzarà amb l'actuació de dansa del cardoníacompanyat de la pianistade l'Escola Musicant de Cardona.