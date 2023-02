S'inaugura L'Òrbita, l'espai cooperatiu i de l'economia social de la Catalunya Central

Espai emblemàtic per al cooperativisme

Aquest dijous s'ha presentat a Manresa, l'de la Catalunya Central, un espai de treball cooperatiu ubicat al carrer del Bruc dei impulsat per la cooperativa, que té com a objectiu ser un punt de trobada dels diferents serveis que ofereix la pròpia cooperativa, a més d'oferir espais de treball i trobada a altres empreses, persones o entitats vinculades a l'economia social i el cooperativisme.A l'acte d'inauguració de l'espai hi han assistit l'alcalde de Manresa,, i el director general d'Economia Social i Solidària de la Generalitat de Catalunya,, a més d', de l'equip de gerència de Gedi,Gedi fa més de 30 anys que impulsa projectes d'atenció a les persones arreu de Catalunya i també a la Catalunya Central, on ha anat ampliant la seva activitat al llarg dels darrers anys. Alba Rojas ha assegurat que "en aquests moments ens trobem més de nou projectes de la Catalunya Central generant més de. L'Òrbita és un espai de confluència dels projectes de Gedi i d'altres projectes del sector de l'economia social i les cooperatives".Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, a més de felicitar a les empreses que participen de L'Òrbita, ha volgut remarcar que "a Manresa fa molt temps que l'economia social i solidària la tenim en compte. Han sortit moltes iniciatives i moltsi gràcies a totes aquestes persones que heu tirat molts projectes endavant s'ha aconseguit que la".Josep Vidal, per la seva part, ha confirmat que la capital del Bages és referent pel volum i la qualitat dels projectes, ha remarcat la visió de la cooperativa Gedi "en la voluntat de construir sempre amb els altres" i s'ha mostrat convençut que amb espais com L'Òrbita "n'acabaran sortint”.L'Òrbita apareix de la necessitat de tenir un, un espai que es vol que vagi més enllà dels projectes propis. Per això L'Òrbita també es posa a disposició del teixit empresarial i social amb la idea d'afavorir el, valors que són essencials per a Gedi.L'Òrbita acull actualment serveis com l'que Gedi lidera conjuntament amb 34 entitats més del territori i que, a la vegada, utilitzen L'Òrbita com a punt d'atenció i treball; els serveis de comunicació integral de; serveis d'; oficines deque gestiona, entre d'altres, marques com, menjadors escolarso càtering, cooperativa feminista que centra la seva activitat en la investigació i l'acció social per la igualtat, pau i convivència;, una estructura comunitària que aplega i coordina persones que volen donar resposta a necessitats col·lectives, i la, que aplega veïns que va agrupar-se de forma informal per la pandèmia i que continuen trobant-se per oferir-se suport mutuEls diferents despatxos i sales de L'Òrbita estan ubicats al local de carrer del Bruc, 59 baixos de Manresa, un espai emblemàtic per a l'economia social de la ciutat on es van instal·lar per primera vegada, al 2011, els projectes mengemBages, de promoció de l'alimentació local i sostenible i, de promoció de la mobilitat en bicicleta. En una època de crisis econòmica molt marcada, els projectes van suposar una embranzida a superar aquells moments des de l'economica cooperativa.Després d'un temps tancades, a finals de 2021 es van començar a adaptar les instal·lacions a les noves necessitats que ofereix L'Òrbita.i el treball que s'hi porten a terme podran visitar les instal·lacions on s'explicaran els projectes i propostes de futur.