«Sense un nou pavelló, no només no podem créixer, sinó que actualment la situació ja és insostenible»

sumen més de 360 esportistes, repartits el 27 equips i 6 grups, i tots ells comparteixen el, combinant els horaris d'ús de la instal·lació com poden per disputar elsdes de la base fins als sènior els caps de setmana i, missió encara més impossible, fer un tetris per encaixar tots els seussense trepitjar-se.Això últim ja no ho aconsegueixen. La, les pistes dels barris de, o els pavellons desón emplaçaments habituals on esportistes d'aquests tres clubs han d'entrenar-se en condicions que no són les més adequades. Al descobert,a la Balconada o amba la Font dels Capellans, ja que no té parets laterals, o desplaçant-se a altres municipis.durant un temps puntual, però com a solució definitiva és del tot insuficient", es queixa la presidenta del Club Patinatge Artístic Manresa,. "No cal fer gaires números per veure que és del tot impossible que les tres entitats puguemdel Pujolet amb totes les garanties", lamenta, president del Manresa Futbol Sala.Els responsables de les tres entitatsen veu baixa i han iniciat unaper reclamar que cada entitat pugui desenvolupar amb garanties el seu esport, "i això passaria per la construcció d'una Manresa", han sentenciat. Per ara compten ja amb elque sumen els socis dels tres clubs, però obriran les signatures a la resta de la població."L'és un esport de referència a Catalunya i un nou pavelló ens permetria poder practicar el nostre esport alde tants altres clubs catalans", ha raonat, president del Club Patí Manresa. "Un nou pavellóla situació actual del Pujolet", ha afegit.La falta d'instal·lacions a la ciutat i la seva manca de qualitat "no només ensen nombre d'equips o esportistes", o "en la projecció de l'", sinó que fins i tot té l'efecte contrari. "Quan veuen que han d'entrenar al descobert a l'hivern o patinar per una pista amb femta d'ocell,amb millors instal·lacions", expliquen els responsables dels tres clubs."La relació que tenim amb el regidor d'Esports,, és molt cordial, i també entenem que s'ha fet feina per a l'en aquest mandat, però", ha afirmat Pusó. "Potser una primera solució seriade la Font dels Capellans, que ja està coberta, i caldria tapar els laterals i posar-hi parquet, entre altres mesures", han apuntat, però igualment, consideren que "Manresa necessita un altre pavelló".Els responsables dels clubs admeten que fan pública la queixa aprofitant, també "que venen". "A veure si els candidats prenen nota i ho afegeixen als seus programes", han sentenciat.