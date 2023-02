Les atletes de l'Avinent Manresa competiran a Gavà i a Cieza aquest cap de setmana

L'tindrà dues cites atlètiques aquest cap de setmana. A, se celebrarà eli, l'encara atleta sub18,prendrà part a la final de javelina.Amb una millor marca personal de 44,15 metres, aconseguida recentment, que va significar nou rècord absolut de l'entitat, Sellart concursarà amb la cinquena millor marca absoluta de la present temporada. Serà el seu primer Estatal absolut i, per tant, li servirà per acumular experiència per a futurs campionats.Per una altra part, aes disputarà el. Sobre la distància de 35 quilòmetres marxa sortiran dues atletes de l'Avinent Manresa,, una de les favorites per ser a les posicions capdavanteres, i la marxadora màster F50sortiran per disputar l'estatal de l'especialitat. En categoria sub18, la marxadora de l'entitatprendrà part en els 10.000 metres marxa d'aquesta edat.