Jordi Vilajosana guanya la 15a edició del Torneig de Carcassonne de la Llum

Elva aplegar dijous a la cafeteria del Graner de Manresa una trentena de persones que van competir entre elles per endur-se la victòria en aquestestratègic ambientat en l'època medieval.La 15a edició del torneig va veure comva ser el màxim puntuador de la jornada (15,09) i, per tant, es va proclamar guanyador de la competència seguit per(13,09) i(11,09). El primer classificat va rebre el joc de taula Niebla en Carcassonne com a premi cortesia de. Al seu torn, la subcampiona va ser premiada per part de Devir amb el joc Catan. El despertar de la humanidad, mentre que el tercer classificat va rebre el joc Noches de sangre per part deldelD'altra banda, es va sortejar unIgnasi de Loiola per als 28 participants del torneig i es va regalar un d'aquests al darrer classificat. La combinació del joc del Carcassone amb la incorporació de l'expansió ambientada en l'estada del sacerdot i teòleg a la ciutat, tal com va ocórrer en la darrera edició, va tenir molt bona rebuda i es va valorar positivament per part dels competidors. Cal remarcar que un 25% dels participants van venirincloent poblacions com Sant Vicenç de Castellet, Rubí, Sant Andreu de la Barca, Callús i, fins i tot, Fribourg (Suïssa).L'esdeveniment va gaudir de la presència delgràcies a la col·laboració de la sastreria teatral, el qual es va encarregar d'amenitzar i guiar els feligresos dels jocs de taula al llarg del torneig aportant l'element lúdic i de dinamització que caracteritza els actes organitzats pel CAE.El Torneig de Carcassonne és una de les activitats que el CAE aporta al programa d'actes de lades de l'any 2009, l'any en què el CAE en va ser l'entitat administradora. Al llarg d'aquests anys el Torneig s'ha anat consolidant en el calendari lúdic, també a la Catalunya Central. Per a l'organització del torneig, el CAE compta amb la col·laboració d', espai on es realitza, l'empresa editora del joc Devir, amb el suport de l'i del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.A través de la web del CAE es pot accedir a tota la informació del torneig i les classificacions finals.