Noves visites ciutadanes a l'edifici de l'anònima el proper dissabte 4 de març

L'organitzarà el proper dissabte 4 de març unesa l'edifici deque permetran conèixer els espais de l'antiga fàbrica d'electricitat, que es rehabilitarà i es convertirà en la seu de la nova Agència de Desenvolupament Locali que també tindrà espais dedicats a la cultura.Les visites són gratuïtes i es faran al llarg del matí, de 10 a 14 hores, amb una durada de 40 minuts aproximada.. Les inscripcions s'han obert avui i es poden fer a través de la web de Manresa Turisme Declarada(BCIL), la fàbrica de L'Anònima es va començar a construir el 1893 en un solar del carrer Llussà i és obra de l'arquitecte modernista manresà Ignasi Oms i Ponsa. És un edifici industrial de planta baixa més dues plantes pis, amb tres cossos d'edificació totalment diferenciats, i amb la xemeneia, situada a l'interior del recinte, com un dels seus elements característics.En els seus orígens l'edifici va ser ocupat per la, que va destinar les naus a fàbrica tèxtil i a la producció d'electricitat amb carbó. Per problemes de liquiditat, la Companyia d'Enllumenat es va transformar el 1910 en la(CAME). La població de Manresa la va començar a anomenar L'Anònima, nom popular que ha arribat als nostres dies.Tal com s'ha explicat recentment, la rehabilitació de l'edifici -pressupostada en 4.007.157 euros- es podrà fer efectiva amb l'empenta que han donat els fonsa la ciutat, que han atorgat 2.853.565 euros per aquest projecte. En aquests moments, està en marxa el concurs per escollir l'equip d'arquitectura que redactarà el projecte. El termini de presentació d'ofertes ja s'ha tancat: se n'han presentat 27.Durant la visita, la ciutadania podrà conèixer la història de l'antiga fàbrica d'electricitat, de la mà del, i els nous usos que tindrà l'edifici un cop s'hagi rehabilitat. La primera planta es destinarà a les oficines de la novaProManresa, que agruparà els serveis municipals d'ocupació, comerç, emprenedoria i empresa amb la voluntat d'establir un sol punt de referència on convergeixin les persones que busquen feina, les que estan en disposició d'oferir-ne, els nous talents i l'activitat comercial de la ciutat.La planta baixa acollirà sales polivalents d'ús compartit, magatzems i els accessos a plantes. Pel que fa a la nau principal, ubicada en aquesta planta baixa, es destinarà a activitat cultural. I la planta soterrani es dedicarà principalment a la cultura transformadora i a la promoció de les indústries creatives, una proposta sorgida del, que participarà en les visites per explicar el seu projecte.