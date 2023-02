La nova escultura dels 700 anys del Gremi de Constructors, que destenyeix amb la pluja

Potser és cosa de l', que els profans no sabem interpretar prou bé, o potser és un error de càlcul. Han calgut pocs dies perquè laaquesta matinada de dijous a divendres hagi evidenciat que l'que sosté els blocs que simbolitzen els 700 anys dela la plaça Sant Ignasi hagin quedat ben, i el terra que condueix en baixada fins a l'escocell més proper hagi quedat, tal i com pretén evitar que passi el nou contracte de neteja viària que va anunciar l'Ajuntament , amb tretze blocs amb signatura de picapedrer i amb alguns buits entre ells, "que simbolitzen èpoques amb poc registre i poca obra", formen l'escultura que rememora els 700 anys del Gremi de Constructors de Manresa i Comarques, el terceri l'únic que encara es conserva. Es va inaugurar dilluns passat i en veu baixa algun dels assistents temia pelsque podria patir. La natura ha estat més ràpida. La tromba d'aigua d'aquesta matinada de divendresi l'escultura ha quedat marronosa, bruta. El terra, enllambordat, mostra una taca fosca, d'aquelles que es formen després de temps deque suquegen o de ser el lloc preferit dels cans del barri persortint de casa.Potser calia una capa de? O potser la pluja ha desprès el primer òxid i ja no tornarà a passar més endavant? O és que és així com ha de ser per simbolitzar el pas del temps?