Educació matisa la seva postura inicial i ara no descarta el «bullying» en el cas de Sallent

El Departament d'ha matisat la seva contundència inicial i ara no descarta cap hipòtesi en el cas de les, entre les quals que patissin bullying, que es van precipitar des del balcó de casa seva dimarts passat i ha activat la(USAV). Així doncs, si bé en les primeres hores no contemplava el bullying com a motiu que pogués haver portat les germanes al, ara ha decidit que laes posi en marxa per abordar el cas a fons davant de la informació recollida en les últimes 24 hores, segons han explicat fonts del departament.Així doncs, Educació no descarta ja cap hipòtesi, tot i que com és habitual en aquest tipus de situacions, es treballa amb un, amb condicionants socials i familiars. Cal recordar que els Mossos treballen amb la possibilitat que les nenes haguessin patit assetjament per motius transfòbics o racistes , ja que són d'i una d'elles havia expresat a la família la seva voluntat d'iniciar el procés deEn paral·lel l'(EAP) està fent atenció d'urgència en el dol i la pèrdua des del primer moment i elestà en contacte amb el centre des de dimecres i hi ha pactat un acompanyament periòdic amb trucades i videotrucades diàries, i visites in situ si el centre ho demana.El centre, per la seva part, no havia detectat problemàtica específica d', però havia donat suport psicològic i d'orientació a les alumnes des d'inici de curs.La directora general d'Alumnat,, ha explicat que no es descarta cap hipòtesi i per això s'ha decidit activar la USAV, "per poder indagar a fons" en paral·lel a la. En funció del resultat s'activaran uns protocols o uns altres. Chillida ha apuntat que en casos de suïcidi, els experts i professionals de la salut mental remarquen que sempre són casos "" i per això "requereixen dels màxims recursos possibles i la indagació de la màxima informació".Davant de les informacions que apunten que una de les noies se sentia noi i es, Chillida ha recordat que en el cas de discriminació per raó de gènere o persones que volen fer la transició, elté recursos repartits pel territori per fer aquest tipus d'acompanyament.La institució delha obert una actuació d'ofici arran de la mort de la noia i l'estat greu de la germana bessona després de llançar-se pel balcó. En el marc d'aquesta actuació, el Síndic s'adreçarà al Departament d'Educació i a l'Ajuntament de Sallent per demanar informació per saber si l'institut tenia coneixement d'alguna situació de possible assetjament o si s'havia detectati quines actuacions s'havien emprès.També preguntarà alssi coneixien la família i en feien un seguiment. El Síndic veu "molt preocupant" la situació de la salut mental dels, ja que les dades mostren un increment del malestar emocional, especialment des de la pandèmia.