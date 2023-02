Althaia agraeix als Germans de Sant Joan de Déu el seu compromís amb l'hospital durant nou dècades

Sant Joan de Déu, un hospital arrelat a Manresa

Laha celebrat aquest dijous un acte de reconeixement a la tasca que durant 90 anys han dut a terme a l'els. A més, s'ha inaugurat una exposició permanent que recull les diferents transformacions que ha viscut l'edifici de l'hospital des que va obrir portes, l'any 1932, fins a l'actualitat, i que a la vegada posa en valor la tasca tant assistencial com social que hi han desenvolupat professionals de la sanitat i la societat civil a través del voluntariat així com els Germans durantseguint com a valors el compromís, la generositat i l'hospitalitat.L'anomenatva entrar en funcionament el 1932 gràcies al llegat de, un cintaire manresà que en el seu testament va fer donació del seu capital per a la fundació d'un asil "per a nens escrofulosos, raquítics i esguerrats pobres". Coneixedor de la tasca i els valors que fomentaven els Germans de Sant Joan de Déu, va deixar escrit al seu testament que aquests n'havien d'assumir la gestió. Tot i que inicialment va ser concebut com a, amb els anys l'equipament va anar creixent i adaptant-se segons les necessitats i en funció de l'època.En l'actualitat, Sant Joan de Déu de Manresa és un gran hospital, modern i tecnificat, de referència dins del mapa sanitari català, que concentra el gran volum de l'atenció especialitzada hospitalària de les comarques centrals. Això ha estat possible gràcies a les diferentsi a la complicitat de moltes persones i institucions, entre les quals l', una de les entitats fundacionals de la Fundació Althaia que ha estat membre del Patronat fins al 2022 i que ha tingut presència física a l'hospital durant 89 anys, des del 1932 fins al 2021, quan la comunitat de Germans va deixar d'estar present a l'hospital per un procés de reestructuració interna Al llarg dels anys, la governança de la institució que ha gestionat l'hospital ha anat canviant en funció de la realitat social del moment. La modificació dels estatuts d'Althaia aprovada l'any passat suposen una nova ientre la Fundació i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.Les dues institucions han buscat la forma d'establir nous vincles que permeten preservar projectes i àmbits de treball fomentant els valors i l'hospitalitat que s'han anat desenvolupant fruit de la relació entre les dues organitzacions. En aquest sentit, es manté laen el voluntariat, acció social, solidaritat, cooperació internacional i atenció espiritual. A més, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu serà present en el nou Consell Consultiu d'Althaia.L', que porta per títol Sant Joan de Déu, un hospital arrelat a Manresa, té com a fil conductor les diferents ampliacions que ha viscut l'edifici. Així, a partir de les transformacions arquitectòniques, explica els canvis científics i tècnics i les millores en l'atenció sanitària, així com la contribució dels professionals de la salut que hi han treballat i dels Germans de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. També posa de manifest els vincles amb la ciutadania mitjançant el voluntariat, el mecenatge i la participació, que han contribuït a consolidar la referència de la ciutat en l'àmbit de la salut.La mostra està formada per, cadascun dels quals inclou una breu pinzellada històrica així com una fitxa tècnica amb un esbós del plànol de l'edifici i fotografies de l'època. També compta amb una pantalla que amplia el material fotogràfic i projecta l'audiovisual que formava part de l'exposició Els hospitals de Manresa. Història d'una transformació.El primer plafó està dedicat a l', construït l'any 1932. En aquesta època, Sant Joan de Déu era un centre de beneficència centrat en l'atenció a infants afectats de tuberculosi òssia i altres malformacions. En el segon es parla de l'. En aquesta època l'hospital va ser pioner en el tractament de nens amb poliomielitis, altres afectacions de l'aparell locomotor i malalties congènites.El tercer recull les, en què Sant Joan de Déu va ser un hospital pediàtric pioner a Catalunya que va passar a atendre també població adulta. El quart plafó se centra en l'etapa d'i en el posterior naixement de la Fundació Althaia. L'últim plafó recull la, que va portar l'actual equipament a ser reconegut com a hospital universitari i de referència.Fa quatre anys Althaia ja va presentar l'exposició Els hospitals de Manresa. Història d'una transformació. La mostra que s'ha inaugurat aquest dijous dona continuïtat a la voluntat d'Althaia de recuperar i difondre elde la nostra ciutat, que s'ha forjat gràcies al compromís dels professionals i de tota la ciutadania.L'exposició està ubicada ali que uneix el vestíbul principal de la planta -1 amb el nou vestíbul de l'edifici antic i que connecta la zona d'extraccions, oftalmologia i otorrinolaringologia.