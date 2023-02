El sindicalista Lluís Vidal Sixto s'incorpora a la llista d'ERC Manresa per a les municipals

Itinerari vital de Lluís Vidal Sixto Orozco

El sindicalistaformarà part de la llista d'a les eleccions municipals del proper mes de maig, que encapçala l'actual alcalde i candidat a la reelecció,. Lluís Vidal Sixto és una persona amb una important trajectòria cívica i social a Manresa i el Bages com a activista i sindicalista, i és un gran referent de, sindicat en què ha tingut importants responsabilitats tant a nivell local com nacional. "També vull afegir que em considero un cristià de base", ha volgut remarcar el propi Sixto només començar, que va arribar a presidir la(JOC) a nivell nacional.Per a Lluís Vidal Sixto, formar part de la candidatura d'implica la possibilitat d'aportar la seva experiència, capacitat de gestió i orientació social a un àmbit nou, el de la, i treballar "pel" a la ciutat. En la seva opinió, "la llista d'ERC té la millor proposta per a la ciutat i puc contribuir a que la millor proposta d'alcalde s'arrodoneixi amb la millor proposta d'equip”. Han estat el propi alcalde,, i la regidora, amb qui es coneixen des de fa molts anys per la seva tasca a CCOO, qui han demanat a Lluís Vidal Sixto d'incorporar-se a la candidatura.L'alcalde Marc Aloy ha destacat el fet que Lluís Vidal Sixto es trobava a punt de prejubilar-se i que, enlloc d'això, "ha volgut entomar el repte d'estar quatre anys servint a la ciutadania des del". Aloy ha agraït a Sixto la implicació i ha reconegut el seu compromís en moltes facetes diferents, “des del, elsi l', així com des delde Comissions Obreres”.La posició de Sixto a la-"la candidatura s'aprovarà per assemblea a mitjans de març", ha aclarit Aloy-, però estarà en un lloc "per sortir de regidor". Tenint en compte que es va presentar a la llista d'a les eleccions municipals de 1996, davant la pregunta de per què no es presenta pels, Sixto ha respost que ho fa per la seva postura amb el dret a decidir. "Segur que hi ha membres dels Comuns que n'estan a favor, però organitzativament no tenen una postura definida", ha explicat, "a diferència de la ICV de 1996, que sí que la tenia".Nascutel març de 1960, el mes vinent complirà 63 anys. És el tercer d'una família de sis germans, de mare nascuda a Melilla i pare nascut a Cuenca. Es van conèixer a València i van emigrar a Barcelona. Als pocs mesos de néixer ell, la família es va traslladar a Manresa. Està casat amb Núria Perramon Rovira, delineant funcionària de l'Ajuntament de Manresa. Té una filla, un fill i un net.Va estudiar la primària a diverses escoles de la ciutat: el Sant Ignasi, l'Oms i de Prat i la Renaixença, que en aquell moment es deia Generalísimo Franco. Va fer el batxillerat a l'i posteriorment l'FP de delineació industrial l', que no va acabar per motius econòmics i familiars.Ési ha treballat en diverses botigues de la ciutat. Mentre treballava es va, l'any 1994. Està col·legiat aldes del 2014 però no exerceix.Als 12 anys, i gràcies a una activitat extraescolar a l'institut amb professors vinculats a, pren consciència que el català és una llengua i més endavant obté elVa ser militant de la JOC (Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya) del 1977 al 1988 i durant uns anys en va ser el president nacional.L'any 1981 va fer el servei militar a Melilla coincidint amb l'intent deHa estat monitor d'esplai de joves de l'. També ha fet tasques de voluntariat en alfabetització de persones immigrants organitzades peri de suport a infants i adolescents amb dificultats personals o familiars.Ha participat en l'organització i execució de diverses accions i iniciatives ciutadanes d'àmbit municipal o supramunicipal com les ILP () contra l'energia nuclear, la limitació de la subcontractació en la construcció d'obres, la dació en pagament de les hipoteques, la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. També va prendre part en l'acampada pel 0,7% i en la de rebuig al projecte d'instal·lació militar a Rajadell.Va donar suport a la consulta municipal sobre la independència, va participar ali a la campanya d'autoinculpacions posterior. L'va participar ai va formar part dels voluntaris representants de l'administració als col·legis electorals. Va convèncer laperquè participés als actes de l'11 de setembre com una entitat més. Va promoure i facilitar el primer acte dea Manresa i forma part de Sindicalistes de CCOO per la República i la Independència.És afiliat de CCOO des de l'any 1977 i ha estat membre de diverses Comissions Executives de la Catalunya Central entre 1994 i 2015 i de les Executives Catalunya Central-Vallès Occidental entre 2014 i 2021. Del 2004 al 2014 va ser Secretari General del Bages Berguedà i des del 1996 és membre del Consell Nacional de. És també coordinador de la Xarxa d'assessors sindicals de Catalunya des del 2021.Ha compatibilitzat les tasques de responsabilitat interna, organització de mobilitzacions, participació en processos d'eleccions sindicals iamb l'assessorament directe a persones i col·lectius. Des del 1994 ha atès prop de 15.000 persones d'arreu de Catalunya.Va ser membre de la candidatura d'ICV a lesi de laa proposta dels alcaldes Valls, Camprubí i Junyent. Ha intervingut en l'impuls, coordinació i realització de projectes amb entitats de la ciutat i del territori.