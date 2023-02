La Fira de l'Aixada es queda sense l'exhibició d'aus rapinyaires per la grip aviària

Afectacions de trànsit amb motiu de la Fira de l'Aixada

Es tallarà el trànsit de vehicles de la Muralla del Carme, al tram entre la carretera de Vic i la plaça Infants. Es mantindrà l'accés i sortida de vehicles al pàrquing Puigmercadal i s'anul·larà la parada de transport públic interurbà “Plaça Europa”.

Es prohibirà l'estacionament als carrers i places del Centre Històric afectats per la Fira.

Muralla del Carme (des de les 9 h)

Plaça Infants (des de les 9 h)

Carrer Infants

Carrer Joc de la Pilota

Carrer Sobrerroca

Carrer Cap del Rec

Plaça del Carme

Baixada del Carme

Carrer del Carme

Passatge dels Amics

Plaça Milcentenari - carrer Puigmercadal

Plaça Ignasi Malalt

Plaça Major - carrer Amigant - Baixada dels Jueus

Carrer Pedregar

Carrer Sant Miquel

Baixada de La Seu

Baixada del Pòpul

Carrer Vilanova

Plaça Gispert

Carrer Cirera

Plana de l'Om

Accés a carrer Santa Llúcia des de plaça Sant Ignasi

Carrer Sant Andreu

Plaça del Mercat

Tot a punt perquè dissabte i diumenge Manresa celebri la Fira de l'Aixada , enguany amb diverses novetats, com la recuperació de les activitats a la, i la potenciació del seu escenari. A més, s'estrenaran nous espectacles i campaments a la fira; hi haurà canvis d'il·luminació a l'acte central nocturn de la plaça Major i es potenciaran els seguicis del rei i del bisbe.Una de les novetats que estaven previstes per enguany, la recuperació de l'exhibició de les, s'ha hagut de suspendre finalment per la declaració de laa Catalunya, arran d'un cas a Arbeca. Tenint en compte que s'han confirmat resultats positius de les proves per a la detecció d'influència aviària, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha ordenat la suspensió de l'activitat de les aus rapinyaires a Manresa.De totes maneres, es mantenen tota la resta d'activitats previstes en el programa de l'Aixada. La plaça Milcentenari acollirà la resta d'activitats anunciades, com. La resta d'escenaris de la fira, tant de teatre, dansa com d'altres activitats, es mantindran a la plaça Major (que acollirà els actes centrals), el parc de la Seu, la plaça Europa, el carrer del Balç, la plaça de Sant Ignasi Malalt, la plaça Gispert, la casa Amigant i la plaça Gispert, mentre que la Plana de l'Om acollirà l'Aixada infantil.Una altra novetat d'enguany serà la incorporació a la Baixada dels Jueus del, que anirà a càrrec del grup. Ubicat al solar de darrere de l'Ajuntament, es tractarà d'un nou espai per descobrir la mística del món jueu medieval català. Un altre nou campament serà el deal parc de la Seu, instal·lat per la. A més a més, a la plaça Gispert s'estrenarà eli la demostració de fusteria.La plaça Major acollirà els dos actes centrals, dissabte i diumenge, que enguany han ajustat els guions, estrenats l'any passat, i han incorporat nous actors de repartiment. En l'espectacle del migdia, a 2/4 d'1, titulat L'inici de tot, elarribarà a Manresa, on els manresans el faran coneixedor de la pobresa de la ciutat per culpa de la negativa dela donar permís per a la construcció de la Séquia. Pel que fa a l'acte del vespre, a 2/4 de 8, L'aigua és llum, s'hi potenciaran els efectes d'il·luminació. La ciutat rebrà el bisbe, que es trobarà amb el rei i es resoldrà el conflicte. Els dos espectacles tornaran a produir-se a l'escenari principal, que se situarà de nou al mig de la plaça Major, en un format per ser vist aPer la seva banda, els seguicis del Rei Pere III (12h) i del bisbe (19h)i aniran des del Passeig de la República fins a la plaça Major, passant per diversos carrers del Centre Històric. Els seguicis del Rei passaran per la Plana de l'Om, carrer del Born, Muralla Sant Domènec, plaça Europa, carrer del Carme i carrer Cap del Rec, mentre que els seguicis del bisbe passaran per la plaça Gispert, Plana de l'Om i carrer Sant Miquel.Pel que fa a les parades, tornaran a estar escampades pels carrers del: zona parc de la Seu, plaça Major, carrer Sant Miquel i carrer Vilanova, Sobrerroca, Joc de la Pilota, plaça del Carme i zona de plaça Europa, Muralla del Carme i Infants. Quant a l'Aixada infantil, tornarà a fer-se a la Plana de l'Om, que acollirà diferents tallers gratuïts, entre els quals de paper artesà, modelatge, escuts medievals, creacions de vidre i creació de sabó.Amb motiu de l'Aixada, a partir d'aquest divendres 24 de febrer a les 9 h i fins al diumenge 26 a les 24 h, es tallarà el trànsit de vehicles de diversos carrers del Centre Històric de la ciutat. Ha ha diversesDivendres a partir de les 9 h:I a partir de les 16 h es tallarà al trànsit de vehicles dels carrers del Centre Històric:Els usuaris delsper la implantació de parades de la fira, situats a:Muralla del Carme, plaça Infants, carrer Joc de la Pilota, plaça del Carme, carrer Cirera i plaça Gispert, el divendres hauran de sortir abans de les 14 h i podran tornar a accedir-hi a partir de les 22 h (de les 16 h a les 22 h no es podrà accedir ni sortir dels guals), i el dissabte i diumenge hauran de sortir abans de les 10 h i podran tornar a accedir-hi a partir de les 22 h (de les 10 h a les 22 h no es podrà accedir ni sortir dels guals).Carrer Sobrerroca, plaça Major, plaça Sant Ignasi Malalt i Baixada del Pòpul, el divendres hauran de sortir abans de les 16 h i podran tornar a accedir-hi a partir de diumenge a les 24 h (de divendres a diumenge no es podrà accedir ni sortir dels guals).Els usuaris dels guals situats als carrers Dama, Llussà i Puigterrà de Dalt accediran pel carrer Sant Salvador i sortiran pel carrer Flors de Maig; carrer Pedregar accediran i sortiran pels carrers Nou i Metge Planas; carrer Talamanca accediran i sortiran pel passeig de la República; carrer Vallfonollosa accediran i sortiran per la plaça d'en Creus; carrers Santa Llúcia, Codinella i Galceran Andreu accediran i sortiran per la plaça Sant Ignasi, i carrer Vilanova accediran i sortiran pel passeig de la República.L'estacionament regulat de lade la Muralla del Carme, del solar del carrer de la Dama i lade la plaça Milcentenari no estarà operativa. Amb motiu de la prohibició d'estacionament a la plaça Milcentenari, els acreditats a estacionar en zona verda que utilitzen habitualment aquest aparcament podran estacionar a la resta de zones verdes del Centre Històric - Sector A (als solars del carrer de la Dama hauran d'accedir pel carrer Sant Salvador i sortir per carrer Flors de Maig)El servei deurbà Bus Manresa reforçarà el servei del diumenge 26 de febrer en la línia L8 Perimetral - Estacions, de manera que passarà un bus cada 30 minuts.