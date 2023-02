El Teatre Conservatori acollirà dissabte la cantata «Ignasi, el viatge» a càrrec de l'Orfeó Manresà

L', acompanyat del, interpretarà aquest dissabte, 25 de febrer a les 6 de la tarda, alla cantata Ignasi, el viatge. Un concert, dirigit per, que posa veu al viatge espiritual deAmb motiu dels actes de celebració del 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa, l'Orfeó Manresà va estrenar Ignasi, el viatge, unpreparat especialment per a l'ocasió i que ja es va poder veure amb gran èxit el maig del 2022.Ara torna al Teatre Conservatori per reviure aquestque proposa l'Orfeó Manresà i lliga els inicis del segle XVI amb els temps actuals: l'amor i les guerres, la pau i l'odi, la transformació en una persona millor.Un; entre estils musicals diferents però amb arrels comunes. L'home, Ignasi, el Sant, algú que, com tots, cerca el sentit de la vida.Lestenen un preu de 15 euros (12 euros majors de 65 anys, menors de 30 anys i escoles de música i 10 euros carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet