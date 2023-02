«Delit d'estels» homenatjarà l'escriptor i activista cultural Lluís Calderer, divendres al Kursaal

L'espectacle Delit d'estels en homenatge a l'escriptor, professor i activista cultural manresà(1944-2020), s'estrenarà a la sala petita delaquest divendres, 24 de febrer en dues sessions, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. L'espectacle, organitzat per, està inclòs dins dels actes del programa d'actesFa anys, Lluís Calderer va lliurar auns poemes per realitzar-ne una composició musical. Aquests poemes intitulats Delit d'estels, van ser musicats i ara, en el context delsa Lluís Calderer, es podrà escoltar aquesta obra que el pianista va composar i que. Per tant, aquest concert és una veritable estrena.Delit d'estels és una obra forjada des demultidisciplinar artística de dos grans creadors de la nostra ciutat. El concert, fet en clau de, posa sobre l'escenari una formació singular de tres grans músics: Manel Camp al piano,que posa veu als poemes i el mallorquíal contrabaix. Amb la col·laboració decom a rapsode.Les-només en queden per a la funció de les 6- tenen un preu de 15 euros (12 euros amb Carnet Galliner, per a majors de 65 anys, menors de 30 i escoles de música) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet