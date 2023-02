L'Orfeó Manresà mostra la seva voluntat de donar l'Auditori Sant Francesc a la ciutat

Bé Cultural d'Interès Local

Un dels sostres rehabilitats situats a les verticals de les naus laterals de l'Auditori de Sant Francesc. Foto: Pere Fontanals

Antiga església de Sant Francesc de Paula

Aquest dijous s'ha fet una visita a l'deque ha servit per comprovar el resultat de les darreres obres que s'hi han fet. L'actuació ha permès rehabilitar, malmesos per les humitats, i que esdevenen terrats de l'edifici de l'de Manresa, amb un import total de 307.281,79 euros (IVA inclòs).La visita ha estat encapçalada per l'alcalde,, i per la presidenta de l'Orfeó Manresà,. També hi ha assistit el regidor de Mobilitat i Projectes Urbans,, i l'arquitecte, autor del projecte de rehabilitació, així com altres membres de l'Orfeó.Les obres han permès refer lesde la primera planta, ubicades a la vertical dels terrats laterals, i que configuraven un fals sostre. També s'han substituït lesi s'han, on s'ha col·locat un paviment deque permet fer circular l'aigua quan plou. A banda, s'han repassat els, tot restituint la geometria original de la reforma que va fer. I s'ha refet la barana de perímetre del carrer Campanes, que estava construïda en dos moments arquitectònics, i s'havia obert. Un cop executada aquesta actuació, l'Ajuntament de Manresa espera poder redactar entre el 2023 i el 2024 el projecte per rehabilitar la coberta principal.L'Auditori de Sant Francesc () està situat a la cantonada entre el carrer Sant Francesc i el carrer Campanes, en zona limítrofa a l'antic recinte emmurallat, en la que era una de les sortides de la ciutat antiga. L'església era una de les parts del conjunt d'un convent, que tenia adossat a la seva façana oest la residència de la comunitat amb claustre a dos nivells i, posteriorment, amb un nou cos edificat, de residència i internat, a la seva façana Sud, amb façana al carrer Campanes. El 1985 es va declarar Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).L'equipament és propietat de l', que el 1982 en va cedir l'ús a l'Ajuntament de Manresa, per un període de. Aquest dijous, la presidenta de l'Orfeó ha explicat que la voluntat de l'entitat és que l'auditori "", per tal que Manresa pugui gaudir d'un auditori públic per a. Amb aquest objectiu, la junta de l'Orfeó Manresà ha aprovat la decisió i ja s'estàper consolidar la plena disponibilitat de l'auditori a l'Ajuntament.L'alcalde Aloy ha comentat que, un cop signat el conveni, l'Ajuntament continuarà amb les obres fins que l'equipament pugui tenir un ús cultural adequat a la seva "".L'antiga església deva començar a construir-se el 1638, projectada per l'arquitecte de l'orde de. L'obra es va acabar el 1679 i va ser consagrada el 1683. Es tracta d'una església d'una sola nau amb cinc arcs torals i capelles laterals amb voltes d'aresta, construïda amb pilars i murs de pedra i voltes de maó.A la, l'accés es fa a través d'un atri de tres arcs rodons, al damunt dels quals hi ha uns finestrals neoromànics. Dins l'atri, destaca el portal barroc que es conserva de l'època de la construcció de l'edifici.A finals del segle XIX (a l'any 1895),per l'arquitecte Bernat Pejoan, que hi introduí la decoració d'. Durant la(1909), l'edifici va patir greus desperfectes.Annex a la part posterior de l'església hi ha l', que va ser regit pels, orde mendicant fundat per Francesc de Paula. El 1848 el convent va ser ocupat per les. Ja sense culte, des del 1978 l'església s'ha adaptat com a auditori de l'Orfeó Manresà.