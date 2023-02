Fixen per al 2024 el judici contra els acusats de desordres durant la Marxa per la Llibertat del 2019 a Manresa

El judici pels quatre acusats dedavant la comandància de lade, en el marc de la, l'octubre de 2019, se celebrarà a l'a finals de gener del 2024, més de quatre anys després dels fets. El grup de suportdenuncia la "injustificable"i ho qualifiquen de "despropòsit"."Estan immersos en un procés judicial des del 2019, a l'expectativa de quin serà el resultat. Amb la vida en un parèntesis", subratlla, advocada d'un dels acusats i membre d'. A banda de desordres públics, també se'ls acusa dei la Fiscalia demana per a ells entre 7 i 10 anys i mig de presó. Lamanté l'acusació pels mateixos delictes.Els quatre acusats són de. Cap d'ells té antecedents policials i, en el moment dels fets, tenien entre 18 i 30 anys. Per Eva Pous, advocada d'un dels acusats, fets com aquest demostren que el què s'intenta és "i intentar fer por a la població".A banda de la dilatació del procés, el grup Bagencs per la Llibertat considera que laes va fer de forma "totalment gratuïta i aleatòria", com ha afirmat, i asseguren que no hi ha cap prova que els incrimini més enllà de l'atestat policial. També qualifiquen de " despropòsit" la petició de penes de la Fiscalia, que va dels 7 als 10 anys i mig de presó.De la seva banda, la Generalitat manté l'acusació per als quatre acusats i els demana penes de 2 anys i 3 mesos de presó, i unes multes de més de 6.000 euros de, i més de 12.000 euros pa cadascun. De manera que, en aquest cas i segons denuncia Pous, la Generalitat "continuade no ser acusació en moviments populars".Després dels enfrontaments entre policia i manifestants de la Marxa per la Llibertat davant la comandància de la Guàrdia Civil, l'Ajuntament de Manresa va rebutjar la intervenció "desproporcionada" que havien portat a terme els Mossos