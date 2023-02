Cardona obre a la participació ciutadana els plens municipals

Funcionament de les intervencions

L'Ajuntament deha habilitat la possibilitat de la ciutadania a participar alsi reforçar, així, la presència de la veu de la ciutadania en les decisions polítiques del consistori.El ple municipal és un dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Cardona. La composició del ple, integrat per, és fruit de la voluntat popular expressada cada quatre anys a les urnes. Les seves funcions estan recollides a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.Les sessions ordinàries del plei tenen lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Cardona, habitualment el primer dijous de cada dos mesos, a les 8 del vespre. El proper ple ordinari està previst pel proper dijous 2 de març.Per participar cal presentar el prec o pregunta com a mínimmunicipal que es vulgui intervenir. En aquest cas, el ple més proper és el del 2 de març a les 8 del vespre.El tràmit es pot fer, preferiblement, via laa les oficines d'atenció al públic de l'Ajuntament (de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores)El contingut de les intervencions haurà de ser sobre. La persona o representant caldrà que es personi al ple a fi de realitzar la pregunta. S'articularà un torn específic per a aquestes intervencions que tindrà una durada màxima de 30 minuts per al conjunt de les intervencions. La durada màxima de les intervencions s'establirà en: 3 minuts per a la intervenció i 3 minuts per a la resposta.