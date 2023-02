Santpedor celebrarà aquest diumenge els Tres Tombs

acollirà el proper diumenge la festa dels, amb motiu de. Els carrers del poble tornaran a ser l'escenari de la desfilada detradicionals, que reuneix aficionats als cavalls i als carruatges de tota la comarca.La festa de Sant Antoni, organitzada per l'associaciói amb la col·laboració de l'Ajuntament, començarà a les 9 del matí amb un esmorzar popular a laprevi a la concentració de cavalls i carruatges. A 3/4 de 12 del migdia hi haurà repic de campanes per part de lesi a 1/4 d'1 començarà la cercavila, amenitzada pels, i que transcorrerà pel carrer del Vall, la plaça de l'Església, la plaça de la Font, el carrer Passeig i la Muralla de Manresa. A la tarda Cal Llovet acollirà un concert amb elHistòricament la festa es fa amb motiu de la diada de sant Antoni Abat, a qui la tradició atorga el patronatge dels. També és el patró dels gremis de traginers; per això, en honor seu, es fan a tot el país els tradicionals Tres Tombs, en què el sant beneeix les cavalleries i presideix les cavalcades.