L'Escola Agrària de Manresa forma en agricultura regenerativa en cultius extensius ecològics

L'ofereix un curs per aprendre a aplicar les tècniques de l'a la. La formació començarà el dimarts 14 de març, és d'un total de 30 hores i està adreçada a persones professionals en actiu.L'ha tingut conseqüències en la qualitat i salut de les terres de cultiu: erosió, compactació, pèrdua de matèria orgànica i de biodiversitat, i també dependència cada vegada major d'insums externs per mantenir la producció.Amb la producció ecològica, es garanteix que els aliments no s'han cultivat ambi és un sistema que respecta la vida vegetal i animal entorn de les explotacions agrícoles. Així i tot, encara no és suficient perquè les terres retornin a un estat de salut òptim.Les tècniques de l'agricultura regenerativa posen al centre la. En el curs de l'Escola Agrària de Manresa, l'alumnat podrà conèixer-les de primera mà i entendre quins són els seus avantatges i també quines les seves limitacions, en un context dei davant de les característiques de cada finca. La línia clau, lao eines específiques per permetre lasense utilitzar herbicides són algunes de les tècniques que el professorat expert explicarà i mostrarà en les vuit sessions previstes del curs.A més de les, aquesta formació específica també inclou la visita a tres finques al Berguedà, a l'Anoia i a la Segarra. Pagesos del renom de–de Cal Pauet-,d'Agrobaiona explicaran la seva experiència, mentreaportaran les bases teòriques.El curs té un preu públic de 32 euros i les inscripcions es poden gestionar a través del web de l'Escola Agrària de Manresa o bé al telèfon 938749060