El Gremi de Constructors publica l'edició ampliada del llibre «De mestres de cases a constructors»

publica, per encàrrec del, la segona edició revisada i ampliada del llibre De mestres de cases a constructors de. L'obra ofereix un resum cronològic de la història dels paletes al llarg dels, des dels inicis de les primeres associacions del segle XIV fins a la situació actual del sector de la construcció.El llibre relata l'evolució urbanística i el paper que han desenvolupat els oficis relacionats amb la construcció dins de la societat. Certament, demostra que aquest sector s'ha configurat com un delsde creixement de la ciutat tot adquirint importància en el desenvolupament econòmic, polític i cultural de la ciutat i del territori del Bages.La major part de la documentació antiga que s'hi cita i comenta és fruit del treball dut a terme pera l'i l'. Per la seva importància històrica, s'han analitzat més de nou-cents documents, que han estat també transcrits i digitalitzats per formar part de l'del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca (segles XIV-XIX), i per a posar-los a l'abast dels estudiosos.La presentació del llibre De mestres de cases a constructors. 700 anys d'història a Manresa i comarca tindrà lloc aquest divendres 24 de febrer a les 7 de la tarda a l'Auditori de l'. L'acte inclourà l'explicació del contingut del llibre a càrrec del seu autor, Francesc Comas. Aquest acte s'emmarca en el programa d'actes de lade Manresa, de la qual el Gremi de la Construcció de Manresa i comarques n'és l'administrador.