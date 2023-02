La Transéquia tornarà el 5 de març i recuperarà les modalitats de BTT i Handbike

Minitranséquia al Parc de l'Agulla

Balsareny, municipi amfitrió

El proper diumenge 5 de març se celebrarà la 39a edició de la, que servirà per tancar com cada any el programa de lai que està organitzada pel. Després de les restriccions per la pandèmia d els darrers anys, enguany la Transéquia recupera el format tradicional, amb quatre modalitats:. Les inscripcions es poden fer fins al 3 de març al portal web de la Transèquia.Els caminants poden escollir la distància a recórrer en funció del punt de sortida: 24 km des de, 18 km des dei 10 km des de. Els corredors recorren tota la Transéquia des de Balsareny fins alEn BTT la Transéquia ofereixamb inici i final el Parc de l'Agulla: la ruta curta de 14 km, la mitjana de 30 km, la llarga de 51 km i, com a novetat, aquest any s'incorpora una ruta-aventura de 62 km amb un recorregut sorpresa i que es fa amb l'ajuda del GPS.Una altra novetat és la ruta circular per handbike, que dona la volta ali que, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, es planteja d'establir-se de manera permanent.Enguany, la Transéquia recupera el format tradicional i elsper a totes les modalitats. Els participants trobaran fonts d'aigua i aliments sòlids al llarg del recorregut.Els participants a peu o corrent de la Transéquia podran escollir el servei de transport des de l'de Manresa cap a les poblacions a primera hora; i, un cop acabat el recorregut, tornar des del Parc de l'Agulla fins a punt d'inici.Al web de la Transéquia , les persones participants podran informar-se de les característiques de cada modalitat i distància, on també trobaran el botó d'enllaç al sistema deL'euro solidari que es recull amb les inscripcions d'aquest any anirà destinat al projecte Finestra oberta, tots ens poden comunicar de l'(CASMACS).Aquest any també torna laque aquest any celebra la seva vuitena edició. Després de dues edicions amb formats diferents a causa de la pandèmia, la Minitranséquia funcionarà de les 11 a les 14h, serà gratuïta i, per participar-hi, no caldrà inscripció. Estarà situada al Parc de l'Agulla, al costat de la, a la part alta del parc, i continuarà sent un espai creat per als infants de 3 a 12 anys. El públic hi trobarà música, danses, tallers, esports, jocs, teatre...Aquest any Balsareny és elde la Transéquia 23. Aquesta categoria permet que la Transéquia vagi més enllà d'un esdeveniment puntual, centrat en un sol dia i serveixi d'altaveu del territori. En aquesta mateixa línia la Transéquia ha rebut enguany l'estudi d' Aprofitament Turístic de l'esdeveniment, encarregat per Bages Turisme i realitzat per la Diputació de Barcelona, i per aquest motiu s'han preparat alguns paquets amb empreses i entitats del territori pels dies anteriors a la seva celebració.