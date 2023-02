La Mediterrània compensa les emissions de CO2 amb la millora ambiental de centres socials

Origen de les emissions

Ladeva generar 99,05 tones dedurant la celebració de l'any passat, segons un estudi elaborat per. Aquesta dada és superior a la de l'edició anterior, quan encara hi havia restriccions per la, que va ser de 67 tones. Això es deu a l'gràcies a la recuperació del 100% de la programació i l'assistència de professionals internacionals. Per compensar-ho, la fira ha contactat amb l'de la Generalitat i ha invertit, mitjançant l'empresa, en onze projectes dea centres socials catalans inclosos en la Bossa 2 delEn total, s'han compensat 100 crèdits de GEH (), equivalents a l'emissió de 100 tones de diòxid de carboni. Per tal de simplificar i racionalitzar el sistema de compensació, la Bossa 2 d'actuacions inclou projectes a onze centres socials de Catalunya. Així, quan s'adquireixen crèdits de GEH d'aquest Programa, no s'estan adquirint crèdits de les reduccions d'emissions d'un projecte concret, ja que seria molt dificultós, sinó que s'adquireixen d'un grup de projectes.Les actuacions consisteixen a substituir instal·lacions peri que comporten la reducció del consum de combustibles fòssils i les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. També inclouen dos projectes de redistribució alimentària per ajudar persones necessitades, mitjançant entitats benèfiques. Per tot plegat, contribueix a l'assoliment dels(ODS). Com a garantia de la compensació d'emissions efectuada, la Fira ha rebut el certificat emès per l'del Departament d'de la Generalitat, que n'acredita la compensació de les emissions generades durant la darrera edició.Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que produeix la Fira provenen principalment (en un 63%) dels desplaçaments de professionals, periodistes i artistes. El 49% d'aquests s'han desplaçat fins a Manresa per carretera en, un 47% ha utilitzat l'avió o el vaixell i només el 5% s'ha desplaçat amb transport públic. El 18% de les emissions s'han generat pel(electricitat i gasoil C per als equipaments i generadors que abasteixen els espais on es duen a terme les activitats programades). Les pernoctacions i dietes dels artistes actuants i els professionals acreditats generen un 16% d'emissions. Mentre que els materials de promoció i difusió com banderoles, graelles amb la programació i bosses de marxandatge, entre d'altres, generen el 3% d'emissions.En paral·lel, la Fira Mediterrània aplica altres mesures per ser mési respectuosos amb el medi ambient. Així, fomenta la mobilitat sostenible de professionals, artistes i del públic assistent; ha reduït el volum de, potencia l'ús de materials reciclats, reutilitzables i el mínim contaminants; incentiva el reciclatge entre els paradistes participants; treballa amb, sempre que és possible; avalua el nivell de satisfacció dels usuaris pel que fa a la sostenibilitat; té en compte els reptes de la societat a l'hora de configurar la programació artística, i fomenta l'accessibilitat i inclusió amb incentius per facilitar l'accés cultural a col·lectius en risc d'exclusió i amb una web més accessible.