El TSJC confirma l'absolució de l'home jutjat per deixar morir la seva dona a Manresa el 2018

El(TSJC) ha confirmat l'absolució de l'home jutjat per deixar morir la seva dona a Manresa el 2018. El jurat popular el va considerar no culpable d'homicidi per set vots a dos, ja que va considerar demostrat que la dona no volia ser atesa mèdicament La fiscalia va retirar durant el judici l'acusació alternativa per, i això va fer que l'home quedés absolt de tots els delictes. No obstant, el ministeri públic va presentar recurs en considerar que el, cosa que ara el TSJC ha rebutjat.L’acusat va al·legar durant el judici oral que malgrat que veia que la seva esposa es deteriorava molt, no va avisar el metge perquè ella no volia. L’home va explicar que la seva dona i ell es van "abandonar", que el pis se’ls vai que, per vergonya, ella no volia que ningú hi accedís. L’que els va atendre sis mesos abans de la mort de la dona va confirmar que no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que ella li ordenava.Quan va ingressar a l'hospital la dona teniai fins i tot larves al cap després d'un llarg període de temps de no rentar-se, però tot això no es podia veure a simple vista si la dona no era moguda del llit, d'on no la podia moure una sola persona a causa de la