Minut de silenci a Sallent en record a la nena morta després de saltar d'un tercer pis

La investigació dels fets

Desenes de persones s'han reunit aquest dimecres a la plaça de la Vila deper ladesprés de saltar d'un tercer pis. La seva germana bessona està en estat molt greu, però estable. Després del minut de silenci, on han assistit també alumnes de l'institut on anaven les germanes, l'alcalde,, ha expressat la commoció: "Són moments molt difícils, ens sentim adolorits".També ha demanat quei ha recordat que s'han activat els protocols de suport a les persones del seu entorn. La investigació policial apunta a un salt voluntari de les nenes per problemes en l'àmbit familiar. L'Ajuntament ha penjat un crespó negre a la façana i s'han decretat tres dies de dol oficial Veïns, professors i companys de les nenes s'han aplegat aquest dimecres a la plaça de la Vila de Sallent per mostrar el seu. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha subratllat que hi ha tots elsper a totes les persones de l'entorn de les menors que ho necessitin.L'endemà dels fets, Ribalta també ha fet una petició molt clara: "Cal deixar lesa una banda per poder-nos centrar en les persones que ho necessiten ara mateix". Així s'ha expressat en una atenció als mitjans després del minut de silenci.El succés va passar aquest dimarts a la tarda a l'quan les dues noies de 12 anys van saltar pel balcó des d'un tercer pis. En el moment dels fets hi havia el pare al domicili. En el lloc, es van trobarescrites per elles ique haurien utilitzat per enfilar-se. Des del principi, els Mossos d’Esquadra vanen el cas. Les nenesa l’institut i també a fora, però això no havia fet saltar les alarmes. La família, procedent de l’Argentina, ja feia dos o tres anys que s’havia instal·lat a Sallent. Des detambé se'ls estava fent un seguiment però no ha transcendit des de quan.A més d’aquestes dues filles, tenen també un fill més petit. L’ja va activar el mateix dimarts el protocol per donar suport psicològic als companys i professionals de l’institut. Elshan mantingut una reunió i s’han posat a disposició del centre per gestionar de la millor manera els fets.El cas està sota investigació judicial i no es confirma de moment cap hipòtesi, però Educació i el centrea partir de la informació recollida en les últimes hores. L’Ajuntament també ho descarta a hores d’ara.Les alumnes rebien atenció psicològica al centre i seguiment especial per part d’una orientadora per la. També estaven sent ateses i rebien seguiment per part dels serveis socials de l’Ajuntament. Una d’elles havia estat derivada als(CESMIJ).