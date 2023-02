Preinscripció escolar 2023-24 a Manresa: tot el que et cal saber

El pes de la matrícula viva

Com s'ha de fer la sol·licitud de preinscripció?

28 de febrer, xerrada informativa al Casino

La Joviat passarà a dir-se Institut-Escola Manresa

Manresa ja ho té tot a punt per iniciar lade cara al curs. Enguany, la preinscripció per alserà del, i per a l'delAmb la voluntat d'informar a les famílies de la ciutat, l'Ajuntament ha enviat un total de, 659 de les quals aamb fills i/o filles que el curs vinent hauran de fer I3 (nascuts el 2020), i 867 a famíliesamb fills i/o filles que hauran de fer 1r d'ESO (nascuts el 2011).De cara al pròxim curs, es manté laen el nombre de nens i nenes que han d'iniciar(en els últims sis cursos, ha disminuït en 133 alumnes), però la tendència encara és a l'(concretament, hi ha un centenar d'alumnes més que fa sis cursos).Aquestes dades, però, són previsions que caldrà anar confirmat, tenint en compte que aquest curs escolar (2022-23) està sent un curs de força demanda amb relació a la. A data 31 de gener, 690 alumnes s'han incorporat als centres educatius de la ciutat. Es constata, per tant, també unaun cop el curs ha començat.El procediment per fer laserài només, per a aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-ho, es podrà fer presencialment, sempre amb cita prèvia.Com que el tràmit es farà tot on-line -a través d'- les famílies; el que hauran de fer serà omplir un formulari telemàtic iPer a aquelles persones que no disposin dels recursos electrònics o que per altres motius no puguin fer la preinscripció online de manera autònoma, es podrà demanar, sempre demanant. I on es demana? O bé trucant o enviant un correu electrònic al centre en qüestió, o bé dirigint-se a l'(OME), situada a la carretera de Vic, número 16.Per a qualsevol altrarelativa a la preinscripció escolar, es pot demanar informació als telèfons 93 875 24 85 / 93 876 83 38 o al correu ome@ajmanresa.cat.Amb l'objectiu d'ampliar informació i poder, el dimarts, a, la Sala d'Actes delacollirà unaque han organitzat conjuntament elde la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa.La principal novetat del pròxim curs és que l'actualpassarà a ser un centre públic considerat de. Això vol dir que qualsevol família, independentment del barri de la ciutat on visqui, podrà optar a dur-hi la canalla. Com que el centre canviarà de titularitat, també tindrà un altre nom: