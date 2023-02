Ja se sap l'estudi d'arqueitectes que redactarà el projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova

Un centre universitari per "atraure i retenir" talent

Compromís econòmic de la Generalitat i el govern espanyol

L'estudiha estat el guanyador del concurs de projectes de la, destinat a trobar l'equip d'arquitectura que haurà de redactar el projecte dede l'antiga fàbrica Bertrand Serra. Tal com ja es va anunciar, l'antices convertirà en un innovador, impulsat conjuntament per l'i la(UPC).Julià Arquitectes Associats és un estudi de referència al país. El seu responsable,, és autor de projectes rellevants com la rehabilitació recent de la fàbricade Barcelona o la urbanització de la, també a la capital catalana. Julià és també l'autor del disseny del, premi de disseny, i ha estat durant anys un dels arquitectes destacats de Projectes Urbans de l'Ajuntament de Barcelona.L'Ajuntament de Manresa ja ha aprovat enl'adjudicació definitiva a Julià Arquitectes. Ara, l'estudi barceloní tindràper redactar el projecte, que estarà a disposició de l'Ajuntament de Manresa aquest estiu, i que ha d'incloure la rehabilitació de cobertes i façanes i la, així com la proposta per completar l'edifici en la part que va ser parcialment enderrocada el 2008. Un cop fet aquest projecte, el proper que caldrà afrontar és el de la, que anirà lligat als nous usos que tingui la fàbrica.Recordem que el consistori manresà va realitzar uni amb. A la primera, s'hi van presentar. D'aquests, tal com estava previst a les bases,van passar a la segona volta, de la qual ha resultat guanyador Julià Arquitectes Associats.El projecte de l'Ajuntament de Manresa i la UPC té com a objectiu convertir l'–coneguda com a Fàbrica Nova– i el seu entorn, en un, de la nova economia i de concentració de tecnologia. Tot plegat, asseguren els impulsors, per "". És per això que aquest nouincorporarà un "", desenvolupant també activitat dei de transferència de coneixement.De retruc, la posada en marxa del projecte contribuirà "a lade Manresa, de la Catalunya Central i del país", apunten des de l'Ajuntament, mentre afegeixen que el complex també "serà un".A finals del 2021, l'Ajuntament de Manresa va anunciar la compra de les propietats, per un valor de. Des d'aleshores, s'està treballant en la cerca delnecessari per tirar endavant el projecte. Elprevist per a la primera fase és de, xifra que inclou l'adquisició del sòl i de l'edifici patrimonial (els 12,3 milions aportats per l'Ajuntament), la rehabilitació de la Fàbrica Nova i la seva posada en servei (valorada en 25 milions) i la construcció d'un edifici annex (3 milions).Dins elsper a aquest 2023 ja hi ha prevista una partida deper a la Fàbrica Nova. També s'ha obtingut el compromís de laamb el projecte i s'ha sol·licitat finançament als fons europeus