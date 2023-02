Qui és qui en l'organització de la Fira de l'Aixada?

Aquest cap de setmana, eltornarà aper reviure un dels episodis més destacats i singulars de la; un episodi que, si no hagués existit, ara mateix no tindríem ni, ni. I, molt probablement, el nostre estimatno seria dei el coneixeríem amb un altre nom. I quin és aquest flashback històric que viurà la capital del Bages durant els dies? Efectivament, la Fira de l'Aixada A grans trets i per no estendre'ns gaire, el que pretén aquest esdeveniment tan, és situar la població en la Manresa de mitjan, moment en el qual la ciutat, víctima d'una terrible, decideix (amb el vist-i-plau del rei Pere III) construir unaque porti l'aigua deldes de Balsareny a Manresa. Quan les obres passen per Sallent, però, el Bisbe de Vic,, alerta que si aquestes no s'aturen, tancarà les esglésies de la ciutat i n'excomunicarà els consellers. És en aquest context de sequera, de fam i de viure d'esquenes a la voluntat de Sacosta que, com si d'un micarle es tractés, el, unentra per l'provinent de. Aquest fet, interpretat com un, és el responsable que el bisbe Sacosta decideixi aixecar el càstig i permeti acabar la séquia sense reprimendes.Per tant, doncs, el que fa la Fira de l'Aixada és, d'alguna manera,a aquella Manresa desolada però alhora resistent i, que va aconseguir sortir del pou gràcies a la sevai al que avui coneixem com el¿I com ho fa, l'Aixada, per portar a la pràctica aquest cap de setmana de remembrança? Doncs ni més ni menys que amb mans; moltes mans. I també amb unesque any rere any es reuneixen amb mesos i mesos d'antelació per posar en marxa unque mou ni més ni menys que(la majoria de les quals pertanyents a associacions culturals) que,, decideixen cedir el seu temps a seguiruna de les insígnies delde la ciutat.A banda de les gairebé trenta entitats i col·lectius que participen activament i de forma desinteressada en la celebració, també hi ha una vintena d'actrius i actors amateurs que encarnen els personatges dels actes centrals; uns actes que fan de fil conductor de tota la fira, i que tenen com a protagonistes el Rei Pere III, la, el bisbe Galcerà Sacosta i el conseller del Rei,, entre d'altres figures que ajuden l'espectador a