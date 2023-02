Com va viure la redacció de «Regió7» l'intent de cop d'estat del 23-F?

Aquest dijous es compliran 42 anys de l'intent dedeldel 1981., que aleshores era el director de Regió7, explica en un escrit per a Memoria.cat com va viure la redacció del diari aquelles hores intenses des que va sentir la notícia per la ràdio fins que es va tancar l'edició, "excepcionalíssimament" a 2/4 de 3 de la matinada: lade tots els efectius periodístics, la trucada de Mazcuñan ali la seva resposta inquietant, les "discussions enceses" sobre el titular del diari de l'endemà... En aquest enllaç es pot llegir l'article, que porta per títol El primer 23-F En el mateix apartat de records personals de Memòria.cat , hi ha dos records més d'aquell dia funest: el del periodista Xavier Domènech, amb el seu article 23F a l'Ajuntament de Manresa i el d' Ignasi Perramon, aleshores regidor, amb l'article El meu 23-F La finalitat dels records personals és recollir vivències de diferents manresans i manresanes que ens permetin conèixer o enriquir el nostre passat. Actualment l'apartat ja reuneix: Josep Arola Sierra, Àngels Arrufat Dalmau, Joan Aurich i Casals, Josep Maria Bertran Teixidor, Ramon Bohigas Santasusagna, Montserrat Bozzo Roqué, Dolors Cabot Cos, Francesc Comas Closas, Xavier Domènech Sala, Josep Fuentes Ribas, Joan I. Garcia Codina, Antònia Maria Gorgas Bargay, Juli Grandia Cortina, Joan-Esteve Guillaumet Pérez, Ramon Majó Lluch, Josep Maria Massegú i Bruguera, Gonçal Mazcuñan i Boix, Clotilde Morales Coca, Ignasi Perramon i Carrió, Josefina Recasens Guitart, Enric Roca Carrió, Ignasi Segon Comellas, Jaume Serra i Carné, Francesc Serra Feu, Jaume Serra Fontelles, Joan Maria Serra Sala, Lluís Soldevila Mominó, Ricard Tomàs i Puig, Jaume Torras Rodergas, Marc Viader i Pericas, Joan Vilamala i Terricabres, Joan Vila-Masana i Portabella i Joaquín Vizcaíno Grima.