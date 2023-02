Pere Macias parlarà a Manresa de la incidència del Pla de Rodalies de Catalunya al Bages

La(FAVM) i la(CONFAVC) organitzaran dijous una xerrada debat per conèixer l'afectació que té el(2020-2030) al Bages. L'acte tindrà lloc a l'del carrer Sobrerroca, 38, de Manresa i començarà a les 6 de la tarda. L'accés a l'acte és lliure i gratuït.El debat comptarà amb la participació del coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya,, la intervenció d'en, enginyer d'orbres públiques i membre de la junta de l'Associació per la promoció del Transport Públic, i estarà moderat per, enginyer de camins, canals i ports.Sobre la taula la demanda històrica del territori que passa per una inversió real que repercuteixi en lade desplaçament entre Manresa i l'Àrea Metropolitana. Però també es tractarà de la millora de laque minimitzi els risc d‘incidències, la millora de ladins dels trens, a les estacions i al seu entorn, o la garantia d'unareal i per unaque acabi de fer de connector del punt a punt, des de l'origen al destí final facilitant la continuïtat del trajecte a través del bus, bus interurbà, bicicleta o cotxe compartit.