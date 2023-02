Ampans rep el premi Empresa de l'Any d'«El Periódico» en la categoria d'empresa inclusiva

va tornar a convocar la societat catalana, en un acte a la Llotja de Mar, un edifici històric i emblemàtic de Barcelona, que va acollir l'entrega dels guardons a les iniciatives econòmiques i projectes d'emprenedoria social, més destacats de l'any. Després del parèntesi provocat per la pandèmia i encara sota l'impacte de l'esclat de la guerra a Ucraïna, el jurat va voler destacar diverses estratègies de superació i d'avantguarda en el procés de recuperació econòmica. Lava rebre el premien la categoria d'empresa inclusiva.Segons destaca l'editorial del mateix rotatiu "a això hi han contribuït decisivament la visió de futur, l'ambició i l'optimisme responsable d'empreses que brinden un exemple a tota la societat catalana, i també a les administracions que han d'apostar per un entorn que permeti la inversió i la creació de llocs de treball, de com generar riquesa i contribuir al progrés de tota la comunitat".Entre els set guardonats, la Fundació Ampans ha estat considerada la millor iniciativa de l'any en la categoria d'. Amb prop de 60 anys d'experiència oferint recursos a persones amb, trastorns deo en situació de vulnerabilitat que fan creditora la Fundació Ampans del títol d'Empresa + Inclusiva del 2022.Actualment, l'entitat, sense ànim de lucre, treballa per fer possible que més de 3.700 persones en situació depuguin desenvolupar els seus projectes de vida, en un marc on es protegeixin els seus drets i puguin accedir a les mateixes oportunitats. El jurat ha valorat que l'entitat, sense ànim de lucre, amb una trajectòria de prop de 60 anys, ocupi actualment a prop de 300 persones en situació de discapacitat i vulnerabilitat, mitjançant una àmplia i diversificada xarxa de projectes d'economia social, actuant en 14 sectors diferents com un obrador de formatges, vinyes, restaurants, supermercats i empreses de serveis de jardineria, bugaderia i neteja, fins i tot serveis industrials, de medi ambient o consergeries. Malgrat la complexitat que això suposa per a l'entitat, és quasi un vestit a mida de les persones que acompanya.També, durant el darrer any, han acompanyat un miler llarg de persones que estan en formació i en recerca de feina, a través de diferents programes d'Ampans Activa, el servei d'orientació, formació i inserció, i el programa deper a joves que abandonen els estudis massa aviat sense tenir cap perspectiva de futur clara. Un acompanyament que es completa amb el suport a 200 persones més que troben feina a l'empresa ordinària de forma anual.La presidenta d'Ampans,, ha estat l'encarregada de recollir el guardó de mans de, president del Consorci de la Zona Franca, i, delegada del Govern central a Catalunya. "Aquest premi és un reconeixement a la tasca de tots els professionals que formen part de la fundació, alguns dels quals m'acompanyen avui aquí". A la pregunta dels principals reptes de l'entitat, per part de la presentadora de l'acte, la periodista, Rosa Tous ha contestat que "les persones creixen, es fan adultes i necessiten serveis adaptats. Ens preocupa atendre les llistes d'espera amb la creació de noves places, i també l'augment de les necessitats, i com que l'ofici d'Ampans és el d'acompanyar i donar eines a les persones per fer realitat els projectes de vida, els col·lectius de suport s'amplien i ajudem a joves i a persones en situació de vulnerabilitat".Ampans s'ha endut el guardó a Empresa de l'Any en categoria Inclusiva, entre sis guardonats més, que han estat, Empresa de l'Any;, fundador d'Air Nostrum, com a Empresari de l'Any;, empresa familiar;, empresa més internacional;, empresa familiar més sostenible, iNeuroelectronics, com a empresa més innovadora, que explora les potencialitats del grafè en el tractament de teràpies neurològiques. A l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat de Catalunya,, la ministra de Ciència i Innovació,, i l'alcaldessa de Barcelona,