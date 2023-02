El Museu de Sant Fruitós acollirà una mostra de les escultures d'aram i ferro de Valentí Fontcuberta

Aquest dijous 23 de febrer, a les 7 de la tarda, s'inaugurarà aldela mostra Escultura olímpica, un recull de les peces que el santfruitosencva anar elaborant al llarg de la seva vida amb ferro i aram.Fontcuberta, santfruitosenc arrelat al municipi amb una alta implicació cultural, que va morir el passat mes d'agost, erai treballant la matèria prima: creus, mitges corbes, tes, colzes, etc. creava unesque es converteixen en cossos en moviment. No només era enginy, sinó que darrera hi ha unque es trasllada a l'escultura conservant el gest i les proporcions.La temàtica sempre gira: atletes, futbolistes, boxejadors i d'aquí en sorgeix el títol de la mostra, doncs aquestes obres es van veure per primer cop l'any 1992, l'any de lesAra, 31 anys després surten de nou a la llum en forma d'a aquest incansable creador que malauradament ens va deixar el passat mes d'agost. La mostra es podrà visitar fins al 16 d'abril.