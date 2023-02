Laia Font debutarà, amb només 16 anys, a la Copa del Món de Cottbus en categoria absoluta

La gimnasta de l'Manresa, amb només 16 anys, ha estat convocada per la seleccionadora estatal per formar part de laen categoria sènior a ladede Cottbus que començarà a disputar-se dijous després de l'entrenament de pòdium de dimecres.Després de l'excel·lent temporada que Font porta en categoria júnior, amb medalles als Jocs del Mediterrani , la seleccionadora ha confiat en la gimnasta deper ser una de les tres representants de l'Estat a la primera Copa del Món de la temporada.Aquesta serà la primera competició en categoria absoluta de Font, que li ha de servir per anar agafant experiència internacional en, i anar-se consolidant al combinat estatal en un any molt important, amb un mundial al setembre que serà classificatori per als, entre d'altres, Font competirà amb les grans referents de la gimnàstica com, la més longeva de la història, amb 47 anys , vuit Jocs Olímpics, or a Barcelona 19992 amb l'antiga URSS, i que després ha competit per Alemanya i els darrers anys per Uzbekistan.Dimecres hi haurà el tradicional entrenament a pòdium; dijous i divendres, els classificatoris, i dissabte i diumenge,