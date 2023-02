Color, cultura popular i molt públic al renovat espectacle d'«El Pacte de la Concòrdia»

La plaça Europa ha quedat petita aquest dilluns a la nit per seguir en directe el renovat espectacle d'que ha inclòs la tradicional arribada de la Llum i l'Aigua tradicional de la. Les tres-centes cadires que havia previst l'organització s'han omplert de seguida de gent, i qui ha arribat amb el temps just ha hagut de seguir l'obra a peu dret i estirant el cap des dels laterals.L'espectacle, que representa l'que va permetre desencallar la construcció de la, presentava guió renovat tot i mantenint la seva essència de dansa i teatre, cultura popular i els jocs de llum de colors.A banda d'integrar l', a l'espectacle produït pels, hi han participat els, la, els, lai la. L'espectacle ha finalitzat amb focs d'artifici mentre sonaven els