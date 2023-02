Detenen «in fraganti» un perillós delinqüent quan s'enduia la caixa forta dels administradors de la Llum

Agents de lavan detenir dissabte a la nit unde la zona deque va ser enxampat in fraganti quan ja haviaa la seu del, al carrer Dos de Maig, segons han explicat membres del gremi a. Cal recordar que el gremi és, enguany, l'que actualment se celebra a la capital del Bages.Els fets van passar dissabte a 2/4 de 12 de la nit quan veïns de la seu del gremi van trucar a la Policia Local de Manresa. Quan els agents van arribar a lloc i es disposaven a entrar a l'edifici -la seu es troba en un entresol-, un individu va sortir del portal, els va empentar i. Els agents van sortir darrere seu i van aconseguirpoc després. Mentrestant, segons va relatar un veí, un altre home va sortir de la mateixa entrada ifugint en direcció contrària.Quan els policies van accedir a la seu del Gremi de Constructors, es van trobar lai que la caixa forta havia estat arrencada de la paret i es trobavapreparada per ser transportada. Tot i així, les mateixes persones del gremi han explicat que ni a l'interior de la caixa ni en cap altra dependència de la seva seu no hi guarden"ja que no és el primer robatori que patim".Es dona el cas que el detingut és unde la zona de Madrid amb, que ha complerten més d'una ocasió peri que ha aparegut amb freqüència en. Formant part de grups criminals, es dedicava, entre d'altres, a robar cotxes per llançar-los contra aparadors comercials per entrar-hi a robar, en elLa Policia Local de Manresa ha confirmat ala detenció d'un individu amb antecedents per aquests fets sense entrar en més detalls. El detingut ha estat posat a disposició judicial i la investigació es manté oberta.