Una escultura rememora els 700 anys del Gremi de Constructors de Manresa a la renovada plaça Sant Ignasi

Detall del bloc que recorda els 700 anys del Gremi de Constructors. Foto: Pere Fontanals

Ambient durant la inauguració de l'escultura Foto: Pere Fontanals

Una mica d'història

Set pisos, un per casa segle, amb tretze blocs amb signatura de picapedrer i amb alguns buits entre ells, "que simbolitzen èpoques amb poc registre i poca obra", formen l'que rememora els 700 anys del, el tercer gremi més antic de Manresa i l'únic que encara es conserva, que s'ha instal·lat aquest dilluns a laUn bon gruix de gent encuriosida, però també veïns de la cruïlla dels barris Antic, de les Escodines i de Vic Remei, a banda d'autoritats i constructors s'han acostat aquest dilluns, vigília de la, a la inauguració de l'estàtua, obra de l'arquitecte i especialista en sostenibilitat, que es troba situada just on fa 700 anys la-precursora del gremi- va tenir la seva seu, a laLa inauguració de l'escultura, a més, coincideix amb la finalització de les obres d'urbanització de l'ampliació de la plaça Sant Ignasi , pel lateral i part posterior de la, just on hi havia hagut lai molt anteriorment l', l'única d'aquest estil que hi havia a la ciutat abans no fos derruïda el 1936 a l'inici de laL'alcaldei el president del Gremi,, han estat els encarregats de destapar l'estàtua, en un acte en què han estat acompanyats, també, de la regidora de Cultura i Festes,, i de l'artista,, que ha estat qui ha explicat el simbolisme de l'obra.Aquest és un dels principals actes del programa de laque enguany administra el Gremi de Constructors de Manresa i Comarques, que també ha impulsat el Concurs de Joves Paletes que es va celebrar dissabte, entre altres actes més tradicionals o més njovedosos de la festa.El Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques és el tercer gremi més antic de la ciutat i l'únic que encara es conserva. La seva fundació l'hem d'emmarcar en un moment (finals del segle XIII – principis del XIV) de: es tractava de la ciutat més gran i influent de la Catalunya Central, amb una economia en auge i una població cada cop més nombrosa. De fet, va ser durant aquella època quan es van començar a construir les edificacions més icòniques que a dia d'avui encara es mantenen com a grans elements patrimonials: la, el, l'o laen són alguns exemples.Per tirar endavant unes obres de tanta envergadura, es necessitaven moltes mans, essencialment dei de. Si fins aleshores havien treballat de manera individual, els projectes arquitectònics que els presentava Manresa els van obligar a associar-se en una confraria. Així doncs, l'any 1321 van demanar els permisos al, i aquest va delegar alde la ciutat que s'encarregués de buscar una ubicació on els manobres poguessin alçar-hi un temple que els emparés. El lloc escollit va ser a l'actual plaça de Sant Ignasi, just al costat on en aquell moment hi havia l'En aquell emplaçamentvan alçar-hi, el 1323, la capella de Santa Llúcia. Eld'aquell mateix any, i així ho certifiquen els documents de l'època, s'oficialitzava la creació de la nova confraria, anomenada de Sant Tomàs i Santa Llúcia (posteriorment, Gremi de Constructors). "Hem passat moments de tot, però seguim aquí", celebra el president Josep Alias, que ostenta el càrrec des del 2015 i que fa pocs mesos va renovar per quatre anys més.