Condemnen l'Ajuntament de Cardona a pagar a uns veïns afectats pels sorolls d'una fàbrica de pinsos

El14 de Barcelona ha condemnat l'a pagar 3.000 euros a uns veïns del poble que fa 20 anys queper part d'una. Segons la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN, el jutge conclou que el denunciant i la seva família pateixen "derivats del funcionament de la indústria" que treballa les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any.Les mesures acústiques demostren que el nivell de soroll és "". Conclou que el consistori no ha adoptat "cap mesura" perquè cessin els sorolls i ordena que "en el termini més breu possible" faci les. L'Ajuntament ha avançat queEn la sentència queda recollit que des de l'any 2003 els veïns afectats han presentata l'Ajuntament. De fet, el consistori jaamb 300 euros de multa. Tanmateix, el jutge assegura que l'administració local "no va adoptar cap mesura perquèper sobre dels límits permesos i ha perllongat aquesta situació fins a dia d'avui".De la seva banda, l'alcalde de Cardona,, ha avançat a l'ACN que presentaran recurs a la sentència, ja que. Estruch assegura que l'Ajuntament sí que ha actuat, però admet queque establia el contenciós. "Ens van donar un termini de 20 dies en ple mes d'agost i l'Ajuntament no va poder actuar fins al setembre", exposa el batlle. Tampoc estan d'acord en què el jutge només tingui en compte les mesures acústiques que ha fet la família afectada i creu que s'hauria de fer unao bé pel mateix Ajuntament.L'alcalde recorda que a la zona on hi ha instal·lada l'empresa de pinsos hi ha més veïns, però assegura que. Apunta que els afectats han presentat diverses queixes al consistori en els darrers vint anys i assegura que el consistori ha actuat "quan ha sigut necessari". També deixa clar que, si finalment el jutge desestima el recurs de l'Ajuntament, faranperquè les molèsties siguin les mínimes possibles. De fet, assegura que amb els 3.000 euros de multa no se solucionarà el problema.