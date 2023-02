La CUP impulsa Fem Poble per concórrer a les eleccions municipals de Súria

La secció local de laa Súria ha impulsat, juntament amb veïns de la població, la candidaturaper concórrer a lesdel proper mes de maig.Al capdavant hi haurà la surienca, nascuda l'any 1992 a Súria, una dona vinculada al moviment feminista, que forma part del teixit associatiu i mare de dues criatures. Ha estat escollida per unanimitat per l'assemblea que conforma Fem Poble.El projecte neix de la "necessitat deentre persones amb diverses ideologies, militàncies i perspectives" i amb la voluntat "de construir el poble que ens mereixem" tal com assegura Selene Moreno.La candidatura s'ha gestat després de diferents trobades obertes entre sectors del poble per "trobar sinergies i explorar inquietuds", afegeixen els integrants. Així mateix, manifesten que es presenten com a eina per "fer" i amb l'objectiu de "treballar pel que preocupa en el dia a dia i que millora la qualitat de vida".En aquest sentit, la formació afegeix que els veïns "no necessiten grans infraestructures, sinó millorar les que tenen iper deixadesa, ambicions i voler englobar més del que es pot o es necessita".Les polítiques socialistes; el feminisme i la inclusió; l'ecologisme; la participació ciutadana, el dret a l'habitatge i el treball constant i des de baix, són alguns dels valors des dels quals Fem Poble vol treballar peri que "la institució sigui un reflex del poble".