Completada la ampliació de la plaça Sant Ignasi que no s'obrirà al públic fins a final d'any

La plaça, des de la via Sant Ignasi. Foto: Pere Fontanals

Restes al descobert

Vist i no vist. Qui tingui curiositat per veure com ha quedat la urbanització de l'que donarà entrada al nou accés del, tot just tindrà aquest dilluns abans no es torni a tancar de nou fins, aproximadament, finals d'any, segons tenen previst des de l'Aquest dilluns al migdia s'hi ha fet una visita d'obres, i a mitja tarda hi ha prevista la innauguració de l'de commemoració del 700è aniversari de la creació del, precisament a tocar de l', on el gremi va tenir la seva primera seu. Després, l'espai d'ampliació de la plaça es tornarà a tancar.La nova plaça Sant Ignasi quedarà totalment oberta al públic un cop finalitzin les obres de rehabilitació que s'estan fent a l'antic. L'actuació té l'objectiu de millorar i posar en valor aquest àmbit de la ciutat de gran riquesa patrimonial ignasiana. A la visita hi ha assistit l'alcalde de Manresa,, el regidor de Presidència,, i la regidora de Cultura,El projecte ha estat dissenyat per l'equip d'arquitecturai preveu donar continuïtat a la plaça existent entorn de lafins a arribar a la via Sant Ignasi, aconseguint un aspecte unitari i coherent a la plaça. El nou espai públic, de 1.000 metres quadrats, estarài disposarà de recorreguts accessibles, petites zones d'estada i vegetació.En el nou espai es defineixen un total deque es caracteritzen i diferencien mitjançant la seva vegetació. Cadascuna d'aquestes franges pren com a referència un dels paisatges principals del: Loiola, l'Ebre, Montserrat i Manresa.El primer d'aquests paisatges, Loiola, al País Basc, estarà representat peri espècies arbustives pròpies de la zona de. En segon terme, el paisatge més característic i que durant més quilòmetres acompanya el camí, és el paisatge fluvial del. La plantació dei espècies de semblança riberenca recorden aquest paisatge. El tercer paisatge és, el cim i la seva vegetació de muntanya representada mitjançant la plantació dedel lloc com els cirerers d'arboç o el romaní. En darrer terme, la ciutat de Manresa és el final del camí. Unsa la part posterior de la Capella del Rapte donen la benvinguda a la ciutat juntament amb brolles de sanguinyols i llentiscles propis de la zona de Bages.A banda de la vegetació, els criteris d'acabats i elements són els mateixos que els de la plaça existent. Així doncs, el paviment principal de la plaça és dede pedra granítica.Les obres han estat finançades per, en el marc de la modificació de les càrregues urbanístiques del sector, que també van permetre urbanitzar la Baixada dels Drets, el carrer Vidal i Barraquer i el tram de Via Sant Ignasi entre la plaça Sant Ignasi i el Vidal i Barraquer. Com va avançar NacióManresa , la urbanització ha deixat a la vista les restes de la base del costat oest de l'. En els pròxims dies, es col·locarà senyalització amb explicacions de l'origen i la història del temple.L'antiga església era un edifici d'arquitectura barroca fruit d'un projecte ambiciós: l'única església a Manresa amb una. Segons documentació conservada, la nau principal era precedida per un cancell i un cor elevat. Tenia tres capelles laterals a cada costat sobre les quals hi havia tribunes. La façana barroca acabava amb un frontó de línies corbes i estava presidida per una escultura de Sant Ignasi. El campanar fou construït dins la segona meitat del segle XIX.Amb l'de l'any 1936, va desaparèixer l'església, però encara se'n poden veure les empremtes i algunes restes materials. A la façana que abans era mitgera s'hi reconeix el perfil del braç del creuer, les tres capelles laterals i les tribunes. A la plaça queden restes dels murs laterals de l'església i en el paviment s'ha assenyalat la projecció de la cúpula i el lloc que ocupava la porta d'accés al temple.